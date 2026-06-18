 Copilot su Excel aggiunge la memoria, ora ricorda le preferenze
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Copilot su Excel aggiunge la memoria, ora ricorda le preferenze

Copilot su Excel memorizza formattazione, formule e stili. Le regole del workbook diventano condivisibili con il team.
Copilot su Excel aggiunge la memoria, ora ricorda le preferenze
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Copilot su Excel memorizza formattazione, formule e stili. Le regole del workbook diventano condivisibili con il team.
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Chi utilizza regolarmente Copilot su Excel sa quanto possa essere ripetitivo dover specificare ogni volta le stesse preferenze di formattazione, dalle date alle valute fino allo stile delle tabelle. Finora Copilot non era in grado di ricordare queste preferenze, costringendo gli utenti a ripetere le stesse indicazioni nelle conversazioni successive.

Microsoft ha finalmente risolto il problema, Copilot su Excel ora supporta preferenze personalizzate persistenti e regole associate al file, che possono essere condivise con il team.

Le regole di personalizzazione di Copilot su Excel

In Impostazioni > Personalizzazione, è possibile definire regole in linguaggio naturale che Copilot seguirà automaticamente. Formattazione, convenzioni di denominazione, formule preferite, stili di report, tutto ciò che prima si doveva ripetere a ogni sessione ora viene memorizzato e applicato da solo. È lo stesso concetto della memoria di ChatGPT, ma per i fogli di calcolo.

Le regole del workbook

Inoltre, ora è possibile definire regole a livello di file Excel, basta salvarle in un foglio speciale chiamato .Rules. Quando si condivide il file Excel, le regole vengono condivise insieme, così tutti quelli che usano Copilot su quel file seguiranno le stesse regole, senza dover spiegare a ogni collega come formattare i dati.

Si possono creare le regole aprendo Copilot in Excel, cliccando “+” e selezionando “Crea regole workbook.” Chi ha già un foglio .Rules, può aggiungere le regole nella colonna A. È anche possibile indicare a Copilot esempi specifici da seguire, definire formule dinamiche personalizzate oppure selezionare un intero foglio di lavoro e chiedere di dedurre automaticamente regole, convenzioni e schemi ricorrenti.

Disponibilità

Le funzionalità di personalizzazione sono disponibili per tutti gli utenti Copilot su Excel su web, Mac e Windows. Le regole del workbook sono in anteprima per i clienti Windows e Mac nel canale Insider. La disponibilità generale è prevista tra qualche settimana.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 18 giu 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
18 giu 2026
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