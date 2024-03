Copilot for Finance di Microsoft, l'AI per i professionisti della finanza

Microsoft ha presentato in anteprima pubblica Microsoft Copilot for Finance, un assistente AI dedicato ai professionisti della finanza. Questo nuovo strumento ha la finalità di rendere più efficienti i team finanziari, automatizzando le operazioni sui dati e facilitando la ricerca delle informazioni pertinenti in un vasto insieme di dati finanziari.

Excel e Copilot: una combinazione vincente

Microsoft Copilot for Finance si basa su Excel, il sistema ERP più utilizzato al mondo, secondo Emily He, Corporate Vice President of Business Applications Marketing di Microsoft. In un’intervista a VentureBeat, He ha spiegato che molti clienti vogliono usare Excel per le loro attività ERP e per semplificare le analisi delle variazioni.

Microsoft è in grado di offrire una soluzione unica, che combina Excel e i dati ERP, per rendere più semplice e veloce il lavoro dei professionisti della finanza, ha aggiunto He.

Copilot for Finance: un assistente AI specializzato

Copilot for Finance si basa sulla tecnologia di Copilot, l’assistente AI lanciato nel 2023 per aumentare la produttività in Microsoft 365. Tuttavia, a differenza della versione generica, Copilot for Finance è specificamente progettato per i professionisti del settore finanziario e opera direttamente in Excel.

Secondo Charles Lamanna di Microsoft, Copilot for Finance segna una svolta nella creazione di assistenti AI mirati a compiti e ruoli specifici. L’assistente si concentra su tre scenari finanziari chiave – audit, incassi e analisi delle variazioni – estraendo i dati dai sistemi aziendali senza che l’utente debba uscire da Excel.

In futuro potrebbero arrivare altre varianti di Copilot per altri ruoli, con l’obiettivo di creare assistenti sempre più capaci di comprendere specifici ambiti lavorativi. Copilot for Finance inaugura quindi una nuova strategia di sviluppo degli assistenti AI verticalizzati.

Microsoft scommette sull’AI verticale

Con Copilot for Finance, Microsoft mira a consolidare la propria leadership nel campo dell’intelligenza artificiale specializzata per diversi ruoli aziendali. Questa versione dell’Assistente AI potrebbe supportare i professionisti del settore finanziario nell’ottimizzare i processi e ridurre i costi operativi.

Secondo Lamanna, i clienti vogliono accedere ai dati aziendali direttamente dalle app quotidiane come Microsoft 365. Pertanto, la sfida è rendere interoperabili tali app con i sistemi preesistenti dell’azienda. Copilot for Finance va in questa direzione, permettendo di sfruttare l’AI direttamente sui dati finanziari, senza discontinuità.

La privacy e la sicurezza dei dati sono ancora un problema

Nonostante le promesse di enormi guadagni di efficienza, i sistemi di intelligenza artificiale come Copilot sollevano preoccupazioni sulla privacy e sicurezza dei dati. Microsoft ha affermato di aver implementato misure di mitigazione dei rischi, come il controllo degli accessi e il divieto di addestrare i modelli su dati dei clienti. Tuttavia, con il lancio previsto per l’estate, la posta in gioco è alta.

Copilot è già utilizzato da oltre 100.000 organizzazioni, quindi la sua variante finanziaria potrebbe inaugurare una nuova era dell’intelligenza artificiale in azienda. Sarà fondamentale per Microsoft garantire una governance impeccabile dei dati e, contemporaneamente, espandere le capacità di Copilot per mantenere un vantaggio competitivo sul mercato.