Copilot ha lasciato i tifosi fuori dallo stadio

A inizio novembre, allo stadio Villa Park di Birmingham è andata in scena la partita di Europa League tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv. È finita 2-0 per i padroni di casa, ma il risultato non è il motivo per cui si torna a parlarne in questi giorni, a oltre due mesi di distanza. La ragione è da ricercare nel ban dei tifosi israeliani, tenuti lontani dagli spalti per una decisione presa sulla base di informazioni errate fornite dall’intelligenza artificiale.

Aston Villa-Maccabi senza tifosi ospiti per l’AI

Un responsabile della polizia locale ha spiegato quanto accaduto, scusandosi. Il rapporto su cui si sono basate le autorità per imporre il divieto riportava infatti dettagli a proposito di una sfida mai andata in scena tra Maccabi e West Ham. A generarli è stato Copilot e non una normale ricerca su Google come creduto in precedenza.

Vorrei porgere le mie più sentite scuse […] Avevo inteso ed ero stato informato che la partita era stata identificata tramite una ricerca su Google […] La mia convinzione che fosse così era sincera e non c’era alcuna intenzione di fuorviare.

Il rischio di allucinazioni è ancora concreto

È una dimostrazione concreta di come una decisione presa considerando informazioni restituite dall’AI, se non adeguatamente verificate, possa portare a conseguenze impreviste. In questo caso nulla di particolarmente grave (anche se non sarà facile convincere i tifosi esclusi), ma cosa potrebbe accadere, ad esempio, facendo leva sugli algoritmi per operazioni militari o di intelligence? Si è ancora lontani dal poter considerare risolto il problema delle allucinazioni.

Non sappiamo se quanto emerso possa in qualche modo avere ripercussioni sull’esito della partita in questione. A vedere le statistiche della sfida, il dominio da parte degli inglesi è stato piuttosto netto. Di certo, la società ospite ha tutto il diritto di lamentarsi per il mancato supporto da parte del suo pubblico.