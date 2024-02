Copilot di Microsoft conquista gli app store di Google e Apple

Microsoft ha lanciato la sua nuova applicazione Copilot che si propone come “il tuo AI companion di tutti i giorni”. Si tratta dell’evoluzione di Bing Chat e integra funzionalità avanzate di ricerca, generazione di immagini e codifica tramite modelli linguistici di AI. Microsoft ha pubblicizzato Copilot AI durante il Super Bowl, la finale del campionato NFL di football americano, attirando l’attenzione di molti spettatori.

Copilot: una delle applicazioni più scaricate

Dopo lo spot del Super Bowl, Copilot ha registrato un notevole aumento di download. Al momento della stesura di questo articolo, Copilot di Microsoft è la seconda applicazione gratuita più popolare nell’App Store di Apple e la dodicesima applicazione più scaricata nel Google Play Store per dispositivi Android. Questo dimostra l’interesse del pubblico per le funzionalità offerte da Copilot.

I problemi di accuratezza e coerenza

Tuttavia, Microsoft Copilot non è esente da problemi di accuratezza e coerenza. Alcuni utenti su X (ex Twitter) hanno segnalato che l’applicazione, così come la rivale Gemini di Google, ha fornito informazioni non aggiornate e non corrette su alcune domande relative alla partita del Super Bowl e alle due squadre partecipanti, i San Francisco 49ers e i vittoriosi Kansas City Chiefs. Per esempio, ha erroneamente indicato il giocatore dei Miami Dolphins Tyreek Hill come ancora in forza ai Kansas City Chiefs, anche se è stato scambiato nel 2022.

Questo è un problema comune agli LLM in generale: le risposte possono variare a seconda dell’utente e del prompt, e non sono sempre coerenti tra loro. Se gli utenti non trovano Copilot accurato o affidabile, potrebbero abbandonarlo a favore di altre alternative.

Copilot: una sfida per Microsoft

La campagna pubblicitaria di Copilot durante il Super Bowl ha suscitato notevole interesse nel pubblico. Microsoft può capitalizzare questa attenzione, ma a patto di risolvere le criticità di accuratezza e coerenza ancora presenti nell’applicazione. Il successo a lungo termine del suo assistente AI dipenderà in larga parte dalla capacità di Microsoft di migliorare concretamente l’esperienza utente, offrendo risposte soddisfacenti e di qualità. Solo così l’azienda potrà trasformare la curiosità iniziale degli utenti in adozione diffusa e fedeltà nel tempo.