Copilot+ PC: MINIMO STORICO per Lenovo IdeaPad Slim 5x

Lenovo IdeaPad Slim 5x è uno dei migliori notebook presenti nel catalogo Copilot PC+: oggi lo trovi in forte sconto su Amazon. Potente e versatile, vanta il supporto nativo all’AI. L’offerta in corso ti permette di acquistarlo al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Tra i punti di forza c’è la certificazione militare MIL-STD 810H che lo rende adatto all’utilizzo quotidiano, anche in mobilità, garantendo un’elevata resistenza in ogni situazione.

Lenovo IdeaPad Slim 5x: le specifiche tecniche

Il cuore pulsante è rappresentato dal processore Snapdragon X Plus con NPU per le operazioni di intelligenza artificiale, affiancato da una CPU Adreno, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB per lo storage. Ci sono poi il display OLED da 14 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, connettività Wi-Fi e Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti e una gamma di porte fisiche, senza dimenticare la batteria con autonomia elevata e ricarica rapida. Dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere tutti gli altri dettagli in merito alle caratteristiche del comparto hardware e alle funzionalità in dotazione. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

Grazie allo sconto del 39% (-386 euro) puoi acquistare il notebook Lenovo IdeaPad Slim 5x della famiglia Copilot PC+ al prezzo finale di soli 613 euro, invece di 999 euro come da listino ufficiale. La colorazione è Cloud Grey, visibile in queste immagini.

Se lo ordini adesso, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari, offrendo inoltre la consegna gratuita a domicilio.