Copilot spiega come piratare Windows 11

Un ex ingegnere aveva dichiarato che Microsoft non è interessata a bloccare le versioni pirata di Windows 11. Diversi utenti hanno notato che Copilot spiega come attivare il sistema operativo con uno script pubblicato su GitHub. La versione italiana non fornisce nessuna istruzione. Probabilmente Microsoft ha corretto il bug.

Windows è sempre stato uno dei software più piratati in assoluto. Esistono diversi tool per attivare il sistema operativo e quindi di ottenere una licenza valida. In passato erano disponibili solo i keygen che generano le “product key”. Oggi è molto popolare il metodo che sfrutta i cosiddetti server KMS (Key Management Service) non autorizzati, simili a quelli usati dalle aziende per semplificare l’attivazione su molti computer.

Quest’ultimo è proprio il metodo consigliato da Copilot. Quando viene chiesto se esiste uno script per attivare Windows 11, l’assistente digitale risponde affermativamente e indica un tool pubblicato su GitHub, una piattaforma di Microsoft. Copilot fornisce anche le istruzioni passo-passo per usare lo script (che consente anche di attivare Office).

Come aveva evidenziato l’ex ingegnere, l’azienda di Redmond non sembra interessata a bloccare la diffusione della copie pirata di Windows 11. Probabilmente preferisce raccogliere i dati degli utenti tramite telemetria e inserire pubblicità nel sistema operativo per altri prodotti.

Copilot avverte però che questi metodi sono illegali e che gli script possono essere utilizzati per installare malware sul computer. La versione italiana non fornisce nessun link o istruzioni. L’assistente risponde che devono essere rispettate le leggi sul copyright, quindi l’utente deve acquistare una licenza valida tramite i canali ufficiali di Microsoft.