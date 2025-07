Copilot e Teams a bordo delle Mercedes: l'auto diventa un ufficio

Cos’è peggio, essere bloccati nel traffico o in un’altra interminabile call di Microsoft Teams? Mercedes e Microsoft hanno trovato il modo di unire questi due incubi in un’unica esperienza… Ora si può partecipare alle videochiamate di lavoro mentre si è alla guida dell’auto.

Teams e Microsoft Copilot in macchina: Mercedes trasforma l’auto in sala riunioni

La nuova Mercedes CLA integrerà Teams direttamente nel sistema di infotainment, trasformando l’auto in un ufficio mobile dov’è possibile fare presentazioni mentre si sfreccia in autostrada (o quasi). La partnership tra Microsoft e Mercedes-Benz porta nell’auto una videocamera integrata e l’accesso all’app Meetings for Teams. È incluso anche Microsoft Intune per consentire l’accesso ai dati aziendali privati direttamente dal cruscotto.

È parte di quello che Mercedes chiama MBUX (Mercedes-Benz User Experience), e arriverà con un aggiornamento MBUX 4.0 previsto per quest’estate. Immaginiamo di essere in viaggio verso un cliente e di poter già partecipare alla riunione preparatoria mentre si è ancora su strada.

E la sicurezza?… La domanda è più che legittima. Per minimizzare le distrazioni e massimizzare la sicurezza durante la guida, il flusso video della riunione si spegne automaticamente non appena viene attivata la telecamera. Di conseguenza, il conducente non vedrà mai schermate condivise o slide, e la telecamera può essere spenta in qualsiasi momento , assicurano le aziende.

In teoria suona rassicurante. In pratica, stiamo parlando di partecipare a videochiamate di lavoro mentre si guida un veicolo di una tonnellata e mezza. Gli altri partecipanti alla riunione vedranno il conducente al volante, creando un nuovo tipo di distrazione: la pressione sociale di sembrare professionali mentre si cambia corsia.

Chat e calendario integrati nel cruscotto

Mercedes sta integrando anche la chat nel sistema di guida. Gli utenti quindi potranno dettare messaggi e visualizzare il calendario attraverso la funzione “Prossimi Meeting“. È finita la pacchia… non si potrà più usare il traffico come scusa per non rispondere a un messaggio di lavoro. La funzione calendario mostrerà gli appuntamenti imminenti direttamente sul display dell’auto. Tanto per essere sul pezzo e avere già l’ansia per la prossima riunioni.

Copilot: l’AI che assiste mentre si guida

Microsoft e Mercedes stanno lavorando anche per portare Copilot nei veicoli, anche se non hanno ancora annunciato una data. Sarà una delle prime applicazioni di questo tipo al mondo in un’auto e aiuterà gli utenti a prepararsi per le riunioni imminenti con l’aiuto dell’AI avanzata.

Usando comandi vocali, i conducenti potranno riassumere email, recuperare preferenze e dettagli dei clienti, e gestire attività quotidiane senza distrarsi. Microsoft promette che Copilot ha il potenziale per trasformare il veicolo in un terzo spazio di lavoro, complementare all’ufficio e all’ufficio a casa.

L’auto come estensione dell’ufficio

L’idea di trasformare l’auto in un “terzo spazio di lavoro” è insieme brillante e terrificante. Da una parte, può davvero aumentare la produttività per chi passa molto tempo in macchina. Dall’altra, significa che non esisterà più un momento della giornata in cui non si è raggiungibili per lavoro. In pratia è la morte dello spazio privato. Questa integrazione rappresenta l’ennesimo passo verso la completa dissoluzione del confine tra vita privata e professionale.