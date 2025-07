Copilot Vision su Windows vede l'intero desktop

Microsoft ha annunciato la disponibilità della versione 1.25071.125 dell’app Copilot per gli iscritti a tutti i canali del programma Insider. Dopo aver completato l’installazione dal Microsoft Store sarà possibile sfruttare la funzionalità Vision per la condivisione del desktop. L’azienda di Redmond ha inoltre comunicato che la nuova immagine ISO di Windows 11 24H2 include le versioni aggiornate di 36 app.

Copilot Vision vede l’intero desktop

Copilot Vision consentiva inizialmente di ricevere informazioni sul contenuto delle pagine web aperte in Edge. La funzionalità è stata successivamente migliorata e da metà giugno può vedere il contenuto di due app e fornire informazioni all’utente, ad esempio come eseguire determinate operazioni.

A partire dalla versione 1.25071.125 dell’app Copilot per Windows 11 e 10 è stato aggiunta anche la condivisione del desktop. In pratica, Vision vede quello che vede l’utente, incluse tutte le app aperte. Può quindi analizzare il contenuto, fornire suggerimenti e rispondere alle domande. Per usare la nuova funzionalità è sufficiente cliccare sull’icona degli occhiali e scegliere il desktop da condividere.

Gli utenti possono inoltre attivare Vision durante una conversazione vocale con il chatbot. Al momento, Copilot Vision è disponibile solo negli Stati Uniti. Non è noto quando arriverà in Europa.

App preinstallate aggiornate

Microsoft ha comunicato anche una novità per Windows 11 24H2. Se viene effettuata un’installazione pulita con il Media Creation Tool, gli utenti troveranno le versioni aggiornate di 36 app preinstallate, invece delle versioni RTM (Release To Manufacturing).

Non è più necessario scaricare gli update dal Microsoft Store. Ciò velocizza l’operazione e soprattutto migliora la sicurezza perché sul computer non ci sono vecchie versioni delle app con vulnerabilità. Ovviamente è possibile rimuovere le app indesiderate per liberare spazio.