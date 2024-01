Coppa d'Africa, Senegal-Costa d'Avorio: come vederla in streaming dall'estero

Lunedì 29 agosto, alle 21:00 ora italiana, il Senegal affronta la Costa d’Avorio nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. La partita sarà trasmessa in streaming sull’app di Sportitalia e sul sito web sportitalia.com. Chi invece si trova all’estero, ha bisogno di un aiuto extra per superare il blocco geografico imposto dai provider di rete.

La visione di Senegal-Costa d’Avorio in streaming dall’estero richiede l’attivazione di una VPN, il servizio che consente di evitare le restrizioni geografiche per chi si trova fuori dall’Italia. Oggi NordVPN è il punto di riferimento del settore, tanto per la velocità di connessione quanto per le funzionalità di sicurezza avanzate.

Coppa d’Africa 2024: come vedere Senegal-Costa d’Avorio in streaming dall’estero

Per vedere in streaming dall’estero la partita di Coppa d’Africa tra Senegal e Costa d’Avorio è necessario attivare una VPN. Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi, con 3 mesi aggiuntivi in regalo.

Una volta attivato il servizio, segui questi semplici passaggi:

Scarica l’app NordVPN sul dispositivo in cui intendi guardare l’incontro. Accedi all’account con le tue credenziali. Seleziona uno dei server VPN disponibili in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e superare così il blocco geografico all’estero. Avvia l’app di Sportitalia o collegati al sito web sportitalia.com e goditi la visione della partita.

Il Senegal è reduce da una fase a gironi chiusa con tre vittorie su altrettanti incontri. Alla luce dello stato di forma dimostrato dalla Nazionale allenata dal commissario tecnico Aliou Cissé, i bookmakers danno Mané e compagni come favoriti sui padroni di casa della Costa d’Avorio, che invece ha ottenuto il pass per gli ottavi dopo essere stata ripescata tra le migliori terze.

A noi non resta che ricordare l’appuntamento con la diretta streaming dell’ottavo di finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Costa d’Avorio su Sportitalia per lunedì 29 gennaio alle ore 21:00.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.