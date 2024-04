Coppa del mondo per club FIFA 2025: lo streaming ad Apple?

Apple sarebbe vicina a siglare un accordo con FIFA per ottenere i diritti necessari a trasmettere in streaming le partite della Coppa del mondo per club 2025. A riportarlo è il New York Times, citando diverse fonti a conoscenza della trattativa, ma per ovvie ragioni rimaste anonime. Al momento non si registrano conferme (né smentite) ufficiali, se non la dichiarazione di rito affidata dalla Federazione a Reuters.

Come pratica generale, FIFA non conferma né smentisce le discussioni commerciali.

Apple TV+ trasmetterà in esclusiva streaming il torneo FIFA?

Stando a quanto trapelato, l’investimento economico messo sul tavolo dalla mela morsicata per giungere alla stretta di mano sarebbe quantificato intorno a un miliardo di dollari, un quarto rispetto a quanto richiesto inizialmente dall’organismo internazionale.

È dunque possibile che i match siano trasmessi su Apple TV+ e solo per gli abbonati. Se così fosse, il gruppo di Cupertino di certo potrebbe contare su un’esclusiva importante, per incrementare il numero delle sottoscrizioni alla piattaforma. La decisione potrebbe però provocare il malcontento dei tifosi.

La prima edizione del torneo andrà in scena il prossimo anno, dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Le partite si giocheranno negli impianti degli Stati Uniti, coinvolgendo un totale di 32 squadre provenienti dalle sei confederazioni del pianeta (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA). Per l’Italia, quelle già confermate sono Inter e Juventus. Le altre europee presenti sono invece Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Salisburgo.

Sono già diversi gli ostacoli incontrati da FIFA nell’organizzazione dell’evento. Uno è di natura economica, con gli sponsor poco entusiasti all’idea di acquistare pacchetti da 150 milioni di dollari per comparire sui campi della competizione. Poi, i rappresentanti dei calciatori hanno espresso malcontento per il periodo scelto, solitamente destinato al riposo dopo il termine della stagione. Va inoltre considerato che, dodici mesi più tardi, andranno in scena i mondiali 2026 ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti.