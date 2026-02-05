Coppa Italia: come vedere Atalanta - Juventus in diretta streaming dall'estero

Oggi, giovedì 5 febbraio 2026, a partire dalle 21:00, si giocherà Atalanta – Juventus, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Si tratta di un match molto interessante e ricco di spunti. Andiamo a scoprire come vedere la partita, sia in Italia che dall’estero.

Come vedere Atalanta – Juventus in TV e streaming

Il match tra Atalanta e Juventus sarà trasmesso in diretta TV su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. La visione della partita è completamente gratuita, con ampio pre e post partita.

Per chi si trova all’estero, soprattutto nei Paesi in cui non c’è copertura dell’evento, è necessario ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano in modo da poter collegarsi a Mediaset Infinity per la diretta.

Atalanta – Juventus: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match di oggi:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

