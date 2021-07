Coppia di prese smart Wi-Fi con Alexa e Google Assistant a soli 12 euro

In questo articolo voglio suggerirti un accessorio per la casa decisamente interessante. Si tratta delle prese intelligenti Meross, un prodotto molto utile e comodo, ideale per gestire da remoto o con assistente vocale le apparecchiature elettroniche. In questo caso l’offerta comprende ben due prese ad un prezzo a dir poco basso.

Prese smart Meross: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio in sostanza molto semplice, due prese a muro da inserire a loro volta in una presa schuko. Ciò che risulta ben progettato è però la struttura interna di questo prodotto. Troviamo, infatti, un circuito di protezione contro i sovraccarichi oltre ad una scocca in ABS antiincendio. Uno strumento comodo soprattutto per anziani e più piccoli, che possono contare sull’aiuto dei familiari anche da remoto. Le prese, infatti, vanno collegate alla linea di casa tramite il modulo Wi-Fi che, grazie all’applicazione, permette di controllarne a distanza il funzionamento.

Molto interessante la compatibilità con gli assistenti vocali come Alexa di Amazon e Google Assistant. Tramite l’associazione con Amazon Echo, ad esempio, è possibile gestire le prese direttamente con la voce, senza intervenire sui dispositivi. Si tratta di una soluzione votata anche al risparmio energetico. Ottima per avviare a distanza gli elettrodomestici, così da risparmiare tempo quando siamo fuori casa. Allo stesso modo utile per spegnerli nel caso in cui fossimo usciti, e avessimo dimenticato un condizionatore in funzione. Insomma, un ottimo alleato per la vita quotidiana che aiuta ad aumentare la sicurezza e ridurre i costi.

Grazie alle offerte del giorno, le prese sono acquistabili su Amazon a soli 11,99 euro la coppia, con uno sconto di ben 16 euro sul prezzo di listino.