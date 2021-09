Copri fino a 500m2 con questo kit Wi-Fi mesh in offerta: addio zone morte!

Senza dubbio i sistemi Wi-Fi mesh rappresentano una vera e propria manna, quando la copertura del modem è insufficiente per la propria abitazione. Per questo oggi ti riportiamo una buona offerta sul kit Nova MW6 di Tenda, un sistema economico, ma decisamente efficiente.

Kit Wi-Fi mesh Tenda Nova MW6: caratteristiche tecniche

I dispositivi hanno un design piuttosto interessante, semplice, ma ricercato e dalle dimensioni estremamente compatte. Si tratta di un sistema molto comodo dal punto di vista del posizionamento, grazie a nodi piccoli e dalla forma regolare. Il kit in questione offre 3 dispositivi, un router primario e due satelliti, in grado di offrire una copertura complessiva di ben 500m2. In questo modo è possibile estendere la rete wireless in ogni angolo della casa, anche per abitazioni su più livelli grazie alla tecnologia True Mesh e connettere fino a 90 dispositivi contemporaneamente. La configurazione è estremamente semplice, grazie all’applicazione dedicata che in pochi e semplici passaggi guidati, permette di avere la rete pronta all’uso in pochi minuti.

Naturalmente, uno degli aspetti critici di una qualsiasi rete è senza dubbio la sicurezza, per questo Tenda offre delle feature molto efficaci. Non manca, infatti, la possibilità di generare una rete guest, in modo da condividere la connessione con gli ospiti nella massima sicurezza e privacy. Presente il parental control, per la sicurezza dei più piccoli, che permette di gestire gli orari di accesso, i siti consentiti, e la durata della navigazione. Ottima, infine, l’integrazione con Amazon Alexa che consente di gestire, esclusivamente con la voce, le impostazioni direttamente di rete attraverso qualsiasi dispositivo smart abilitato. Insomma, una soluzione che risolve la scarsa copertura dei modem principali, soprattutto quelli in dotazione dagli ISP, in maniera eccellente e ad un prezzo a dir poco competitivo.

Grazie ad uno sconto del 15%, il kit Nova MW6 è disponibile su Amazon a soli 102,99 euro.