Come vedere Corea del Sud-Portogallo in streaming

Corea del Sud-Portogallo chiude il gruppo H dei mondiali di calcio in Qatar, in contemporanea all’altro match del girone, Ghana-Uruguay. Alla nazionale di CR7 basta un pareggio per essere matematicamente certa di qualificarsi agli ottavi di finale con il primo posto. A ospitare l’incontro è l’Education City Stadium di Ar Rayyan, con il fischio d’inizio in programma per le ore 16:00 di venerdì 2 dicembre. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis.

Corea del Sud-Portogallo: guarda la partita in diretta streaming

Non servono abbonamenti né sottoscrizioni premium a pagamento: infatti, l’intera competizione è trasmessa in esclusiva del servizio pubblico. È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay da qualsiasi dispositivo inclusi gli smartphone, i tablet, i computer e i televisori dotati di accesso a Internet. Da casa è inoltre possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai Sport), anche a risoluzione 4K (al numero 101) se in possesso di un apparecchio compatibile con la nuova tecnologia HbbTV.

In passato, nel corso della loro storia, le due nazionali si sono incontrate solo in un’occasione: è accaduto nel giugno 2022, proprio durante i mondiali ospitati dagli stadi coreani e giapponesi. A uscire vincenti dalla sfida furono i padroni di casa, che poi agli ottavi avrebbero eliminato l’Italia nella sfida arbitrata da Byron Moreno. Questa volta, però, i pronostici sono a favore degli europei.

Questa è la classifica del gruppo H alla vigilia dell’ultimo turno.

Portogallo: 6 punti; Ghana: 3 punti; Corea del Sud: 1 punto; Uruguay: 1 punto.

Chi è all’estero e desidera comunque vedere Corea del Sud-Portogallo in diretta streaming con telecronaca in italiano può semplicemente connettersi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), così da ottenere dal servizio un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

