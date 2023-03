CorelDRAW 2023, per te sconto del 10% sul miglior tool grafico Windows

Nel contesto della progettazione grafica in ambiente Windows, CorelDRAW è un punto di riferimento da decenni.

Nato come un software di grafica vettoriale nell’ormai lontano 1989, questo strumento ha fatto dell’interfaccia intuitiva e delle tante funzioni disponibili le sue armi vincenti.

Come ogni applicazione che si rispetti però, questa non ha mai smessi di migliorarsi, seguendo le sempre maggiori evoluzioni tecnologiche. CorelDRAW 2023 rappresenta l’apice di questo lungo percorso, capace di bilanciare in maniera perfetta creatività e produttività.

Adatta tanto al singolo freelance quanto al lavoro nel contesto delle web agency, la suite si dimostra uno strumento tanto raffinato quanto alla portata di tutti.

CorelDRAW 2023 infatti è testabile a titolo gratuito per 15 giorni, consentendo a chiunque di capire le sue reali potenzialità.

CorelDRAW 2023: 30 anni di esperienza alle spalle ma lo sguardo rivolto al futuro

Cosa include questa suite? In CorelDRAW 2023 sono condensati una serie di utility specifiche e verticali, capaci di fare la gioia di qualunque grafico professionista. Qualche esempio?

CorelDRAW , strumento base utile nel contesto delle illustrazioni vettoriali e nel realizzare layout di pagina;

, strumento base utile nel contesto delle illustrazioni vettoriali e nel realizzare layout di pagina; Corel PHOTO-PAINT , tool per l’editing immagine che consente un lavoro pixel su pixel;

, tool per l’editing immagine che consente un lavoro pixel su pixel; CAPTURE , utility ideata per gestire al meglio la cattura di screenshot;

, utility ideata per gestire al meglio la cattura di screenshot; Corel Font Manager , utile per realizzare font su misura;

, utile per realizzare font su misura; AfterShot HDR, Editor di foto specializzato nel formato RAW.

Questo ovviamente è un semplice assaggio dei tanti strumenti che Corel mette a disposizione dei suoi clienti.

Semplice da padroneggiare e con una ricca gamma di funzionalità uniche, la suite in questione permette di gestire a 360 gradi praticamente qualunque tipo di processo grafico esistente.

Non solo: sottoscrivendo a marzo CorelDRAW 2023 è possibile ottenere il 10% di sconto sulla sottoscrizione: un’opportunità imperdibile per chiunque lavori nel settore della grafica digitale (e non solo).

