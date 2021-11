CorelDraw sconta per Cyber Monday tutti i suoi software fino al 60%

Il Cyber Monday hanno portato degli sconti importanti anche sui software, e qui andiamo ad analizzare quelli che arrivano da Corel, che porta con sé programmi come quello celebre CorelDRAW Gaphic Suite o software specifici come Painter o WordPerfect.

Analizziamo i singoli software per capire le loro potenzialità in ottica gfrafica e di impostazione del lavoro, avendo un’intera suite a disposizione in base all’offerta che si sceglie di sottoscrivere. Si tratta comunque di licenze per l’utilizzo, dunque un costo che va sostenuto una sola volta per utilizzare in forma illimitata i programmi nella maggior parte dei casi.

Vengono anche proposti programmi di abbonamento che si possono valutare in base alle proprie esigenze.

Intera suite e software specifici in sconto

Corel offre differenti suite in base alle necessità che si hanno. Una delle più note è quella CorelDRAW Graphic Suite che si può acquistare in una soluzione unica come anticipato o sottoscrivendo un abbonamento, ovviamente anch’esso scontato che dà accesso tramite un bundle a differenti software.

Troviamo infatti nel pacchetto oltre alla suite anche ParticleShop con Bundle e versione Essentials che corredano gli strumenti a disposizione. In più si possono gestire gli archivi con WinZip 25 Pro, incluso senza costi aggiuntivi.

Si possono anche prendere pacchetti scontati per il cyber Monday rinnovando le proprie licenze a prezzo più basso mantenendo dunque il prezzo scontato anche in futuro.

CorelDRAW è un software di grafica che pemrette di creare delle illustrazioni anche utilizzando la prospettiva in modo guidato e in grado di portare anche chi muove i primi passi nel campo del disegno digitale a realizzare delle opere coerenti e rivendibili sul mercato. Magari si può ricollegare anche al discorso degli NFT.

I software sono integrati con librerie ad hoc per disporre di tutti gli elementi grafici di uso comune, come i Font di Google ad esempio. Una suite completa per ogni esigenza. Vi invitiamo a visitare la pagina apposita per tutte le info su un programma specifico.