Coronavirus, gel disinfettante fai-da-te

Come si può evitare di spendere una fortuna per poter accedere ad un gel disinfettante efficace ai tempi del Coronavirus? Si può credere alla prima condivisione incontrata su Facebook, si può accettare di buon grado l’ennesimo consiglio giunto via WhatsApp, oppure ci si può fidare di fonti affidabili con istruzioni basate sulla scienza. E così faremo, fornendo qui le istruzioni che la World Health Organization prima e Medical Facts poi (di Roberto Burioni) propongono. Ma attenzione: secondo l’Istituto Superiore di Sanità è comunque meglio evitare questa procedura, affidandosi quindi ai prodotti già disponibili. Ecco perché.

Amuchina fai-da-te: ecco come

Abbiamo visto tutti cosa sta accadendo in questi giorni, con il prezzo dei gel disinfettatanti balzati a prezzi fuori da ogni logica in conseguenza del panico crescente e delle scorte terminate presso le rivendite locali. La corsa alla soluzione alternativa lascia però come sempre ampie praterie all’improvvisazione, alla credulità ed infine ai danni collaterali. Inutile diluire la candeggina, però: non è la stessa cosa, benché così dicano quelli che “l’ho letto su Facebook”.

Meglio fidarsi dunque di istruzioni certificate dalla medicina (pdf), realmente utili a creare un gel disinfettante efficace che si possa produrre, conservare e sfruttare in casa in pochi minuti e a basso costo. Senza dimenticare che acqua e sapone svolgono lo stesso ruolo senza grossi problemi e ce ne sia in abbondanza più o meno ovunque.

Ingredienti

Alcool alimentare (quello utilizzato per la preparazione di liquori)

Acqua ossigenata 3% (o 10 volumi)

Glicerina o glicerolo (in farmacia)

Tempo necessario? Pochi minuti. Costo? Secondo i nostri calcoli è possibile acquistare tutto ciò online per pochi euro (meglio cercare l’alcool in loco, mentre per il resto lo si può trovare anche online per 7 euro + 12 euro), mettendo assieme un quantitativo di gel disinfettante sufficiente per l’intero condominio.

Istruzioni

Lasciamo le istruzioni direttamente alle parole del team di Roberto Burioni:

Ora prendete un recipiente pulito dove sia segnato il livello di un litro (una caraffa graduata di quelle che si usano in cucina va benissimo), e versateci 833 ml di alcol usando un recipiente graduato (non state preparando il carburante di un razzo interplanetario, quindi se sono 832 o 834 non accadrà niente di male). Poi, con una siringa, prendete 42 ml di acqua ossigenata e aggiungetela all’alcol e mescolate. Adesso arriva la parte più complicata: dovete aggiungere 15 ml di glicerina, che però è molto densa e quindi vi farà un poco arrabbiare, ma non perdetevi d’animo. A questo punto miscelate bene e aggiungete acqua che avete fatto bollire per fare arrivare al volume totale di un litro.

E attenzione alla conservazione: raccomandarsi che sia lontano dai bambini e da possibili confusioni relative ad accidentale ingestione.

Cosa c’è di innovativo in tutto ciò?

Cosa c’è di innovativo in un gel disinfettante preparato in casa con prodotti tradizionali? Il metodo, il ragionamento, la proattività. C’è la capacità di risolvere un problema evitando il semplice acquisto one-click, basato sulla prima url in entrata, aggirando l’ennesimo “Condividi!”. Tutto e nulla, quindi, laddove il semplice ragionamento diventa fattore innovativo nel mezzo di una crisi generalizzata nella quale – tra allarmisti e basse ironie – si fatica a tenere dritta la barra della ragione.

Per evitare che l’Amuchina schizzi a 300 euro a flaconcino, come successo in questi giorni, è sufficiente non acquistarla. Per evitare che i parassiti della paura drenino denaro dalle persone, è sufficiente evitare il panico stesso. Capacità di ricerca delle fonti giuste, capacità di elaborare i messaggi in entrata tramite i social network, capacità di comprensione della situazione senza abbandonarsi a corse precipitose prive di utilità. Ecco come si può agire ai tempi del Coronavirus: con calma e raziocinio.

ISS: meglio evitare il fai-da-te

L’Istituto Superiore di Sanità conferma la bontà delle indicazioni della guida redatta dalla World Health Organization, ma al tempo stesso raccomanda gli utenti di evitare le preparazioni casalinghe: