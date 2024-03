CORRI ad acquistare Apple Magic Keyboard, scontata su Amazon del 40%

Se vuoi una tastiera che completi il tuo setup firmato Cupertino non puoi fare a meno della Apple Magic Keyboard che di qualità ne ha tante così come di estetica. Bella, eccezionale e comoda per avere tutto a portata di dito oltre che super economica.

Tutto da attribuire alla festa delle Offerte di Primavera di Amazon che con uno sconto complessivo del 40% sul prezzo di listino, beh, fa scendere il prezzo a soli 65€. Non perdere un secondo, aggiungila al carrello subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Apple Magic Keyboard per una tastiera che sa il fatto suo

Come tutti i prodotti firmati Apple, anche la Magic Keyboard risponde a due requisiti: bellezza e qualità. So esattamente che l’abito non fa il monaco ma una volta che hai una scrivania con prodotti che sono abbinati e rifiniti elegantemente, beh, un po’ di amore lo provi.

Hai tutto a portata di mano, ma fai attenzione a un solo dettaglio: la predisposizione dei tasti è inglese. Hai sempre un design QWERTY ma potresti dover rimappare i tasti per le lettere accentate.

Appurato questo piccolo dettaglio, la abbini con una mossa agli altri prodotti Apple e funziona dal primo momento. È ricaricabile ed ha un’autonomia di svariate settimane dalla tua parte. In confezione trovi il cavo di ricarica per portarla al massimo quando ne hai bisogno.

Dalla tua parte? Tasti funzione e comandi rapidi per avere tutto a portata di dito.

Non perdere neanche un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti la tua Apple Magic Keyboard a soli 65€ con sconto del 40% sul prezzo di listino.

