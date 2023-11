Corri veloce con il Black Friday di Aruba Fibra

In occasione del Black Friday, Nicolò Bulega, campione del mondo Supersport 2023, ci mostra come correre veloce con la Fibra Ottica di Aruba.

Recentemente, questo brand è stato riconosciuto come “Top Qualità – Prezzo” tra i vari player che erogano servizi di connettività nel nostro Paese.

Inoltre, attivando la Fibra e ottieni il 70% di sconto su Aruba Drive, un nuovo servizio in cloud per archiviare al sicuro i tuoi files senza limiti.

Aruba Fibra Black Friday: ecco le promo disponibili

Il nuovo gestore di internet a casa offre oltre alla connessione senza limiti 24 ore su 24 in Fibra FTTH anche un servizio davvero unico nel suo genere. Si tratta di un’opzione esclusiva che permette di non pagare l’abbonamento per un mese all’anno. Questo addon prende il nome di Sto&Go! ed è completamente gratuito. Se ad esempio hai in programma un viaggio o qualsiasi altra cosa puoi decidere di mettere in pausa la tua connessione. Così facendo non sarai tenuto al pagamento di quella mensilità.

Vediamo ora le due offerte disponibili in questo periodo di Black Friday. La prima, disponibile a 17,69 euro al mese per i primi sei mesi, offre internet senza limiti fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Megabit al secondo in upload (500 Megabit al secondo nelle Aree Bianche), indirizzo IPv6 statico, 0 costi iniziali e l’assistenza disponibile ogni giorno tramite chat. Come potete vedere, questa offerta non prevede il Modem. Il prezzo promozionale ha una durata di un semestre, dopodiché, aumenta a 26,47 euro.

La seconda tariffa, disponibile a meno di 20 euro al mese per i primi 6 mesi, poi 29,90 euro, offre internet illimitato, Modem incluso e chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numero nazionale e molto altro.

Costi ed altro

La prima offerta è attivabile ONLINE entro il 22 Aprile 2024, mentre, la seconda scade quattro giorni dopo.

