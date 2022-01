Corsair H75S XB: le cuffie wireless senza adattatore al minimo storico

Se sei un videogiocatore alla ricerca di un buon paio di cuffie wireless, abbiamo un’offerta pazzesca da suggerirti. Stiamo parlando delle Corsair HS75 XB, un paio di cuffie completamente senza fili che, per i giocatori Xbox, non richiedono neanche l’utilizzo di un dongle, oggi a soli 109 euro su Amazon.

Cuffie gaming wireless Corsair HS75: caratteristiche tecniche

Il design delle cuffie è strutturato per essere assolutamente leggero e confortevole così da non creare fastidi durante le lunghe sessioni di gioco. Tuttavia, la struttura è completamente in alluminio in modo da mantenere la massima robustezza e durabilità. Sia l’archetto che i padiglioni sono imbottiti in memory foam e rivestiti in ecopelle in modo da offrire un buon isolamento dai rumori esterni. Non manca, naturalmente, il microfono completamente staccabile così come i comandi sul padiglione. Questi consentono di gestire separatamente l’audio della chat e del gioco, oltre che l’audio spaziale.

Dal punto di vista sonoro, infatti, otterrai davvero il massimo attualmente disponibile. Le cuffie supportano il Dolby Atmos che garantisce un suono cristallino per medi e alti, senza negare bassi pieni e corposi. I driver al neodimio da 50mm forniscono un elevato livello di dettaglio riproducendo ogni rumore e offrendo un vantaggio sostanziale sugli avversari. La connessione, inoltre, avviene tramite Bluetooth a bassa latenza in modo da garantire la massima sincronia con quanto riprodotto sullo schermo. Naturalmente la batteria è integrata e fornisce fino a 20 ore di autonomia. La ricarica, invece, avviene tramite cavo USB Type-C e non manca il supporto alla ricarica veloce. Sono ufficialmente compatibili con Xbox One, Xbox Series SX e PC anche se dalle recensioni sembra che il protocollo Bluetooth funzioni perfettamente anche su console Sony. Si tratta sostanzialmente di un headset top di gamma rivolto ai giocatori che desiderano il massimo anche dal punto di vista audio, senza rinunciare alla praticità di una periferica senza fili.

Grazie ad uno sconto del 39%, le cuffie possono essere acquistate su Amazon a soli 109,99 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino, un vero affare.