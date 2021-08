Corsair HS70: Cuffie da Gaming al 36% di sconto | Offerte Amazon

Le Corsair HS70 si trovano in offerta su Amazon a 69,99€, con uno sconto del 36% che corrisponde ad un risparmio di 40 euro rispetto al prezzo solito.

Queste cuffie sono adatte ai videogiocatori più esigenti, si collegano via jack audio da 3.5mm a PC e console, compatibili con Sony Playstation e Microsoft Xbox. Sono ottime per chi gioca per diverse ore, i cuscinetti in memory foam rivestiti in eco-pelle garantiscono il massimo comfort e circondano completamente l'orecchio.

Il microfono integrato consente di comunicare con i propri alleati durante sessioni di gioco in multiplayer, non manca la possibilità di staccarlo dalle cuffie quando non risulta necessario. Le HS70 hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, rappresentano una tra le migliori scelte sotto i 100 euro.

Oggi le Corsair HS70 sono disponibili in offerta su Amazon a 69,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.