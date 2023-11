Corsair K55 RGB PRO XT: SUPER sconto Black Friday (-24%)

La tastiera da gaming Corsair K55 RGB PRO XT è la scelta perfetta per gli appassionati di giochi che cercano prestazioni elevate e un design accattivante. In occasione del Black Friday, questa tastiera di alta qualità è in super sconto del 24% su Amazon, rendendola un’affare imperdibile per chiunque sia alla ricerca di un aggiornamento al proprio setup da gaming. Non perdere altro tempo e acquistala subito al prezzo speciale di soli 54,99 euro.

Corsair K55 RGB PRO XT: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Uno dei punti di forza della Corsair K55 RGB PRO XT è la sua retroilluminazione RGB dinamica dei tasti. Con dieci effetti di illuminazione integrati e la possibilità di personalizzare l’illuminazione attraverso il software CORSAIR iCUE, potrai illuminare il tuo desktop con stile, creando un’atmosfera di gioco unica e coinvolgente.

La presenza di sei tasti macro dedicati è un altro vantaggio significativo. Questi tasti consentono di attivare rapidamente funzioni, tasti di scelta rapida o la pressione dei tasti, offrendo un controllo personalizzato e una maggiore flessibilità di gioco. La configurazione di questi tasti è facile grazie al software CORSAIR iCUE, che permette di adattare la tastiera alle tue esigenze specifiche.

La Corsair K55 RGB PRO XT è progettata per resistere agli incidenti fortuiti grazie al suo design resistente all’infiltrazione di polvere e liquidi con grado di protezione IP42. Puoi goderti il gioco senza preoccupazioni, sapendo che la tastiera è costruita per durare nel tempo.

Il poggiapolsi rimovibile in gomma è un tocco di comfort aggiuntivo. Riducendo lo sforzo e offrendo una superficie ruvida e antiscivolo, ti permette di giocare comodamente per sessioni più lunghe. Infine, i tasti dedicati per il volume e la riproduzione multimediale aggiungono praticità al tuo setup. Puoi regolare il volume e controllare la riproduzione multimediale senza dover interrompere il gioco.

Approfitta dell’offerta del Black Friday su Amazon e aggiorna la tua esperienza di gioco con la Corsair K55 RGB PRO XT. Non perdere l’occasione di portare il tuo setup gaming al livello successivo a un prezzo speciale di soli 54,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.