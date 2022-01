Corsair Void Elite: cuffie da gaming in SUPER OFFERTA

Le cuffie da gaming Corsair Void Elite si trovano in offerta su Amazon a 56€, lo sconto è del 30% e corrisponde ad un risparmio di circa 24 euro rispetto al prezzo solito. Va in sconto la variante in colorazione bianca.

L'ottimo headset da gioco di Corsair è uno dei modelli più apprezzati dai videogiocatori, si connette al PC via USB e garantisce prestazioni ottime. Grazie al microfono integrato consentono di comunicare con i compagni di squadra, durante le sessioni di gioco in multiplayer.

Caratterizzate da un ottimo rapporto qualità/prezzo, le Void Elite sono dotate di cuscinetti morbidi e spessi che avvolgono completamente le orecchie, isolando il giocatore dall'ambiente circostante per un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Lungo il padiglione sinistro è disponibile un tasto per silenziare il microfono, comodo per non disturbare i compagni di squadra o quando ci si allontana dal PC.

Inoltre, il microfono integrato è certificato da Discord, la nota piattaforma di chat vocale per videogiocatori, che garantisce le ottime prestazioni dell'headset Corsair.

Le Corsair Void Elite USB sono disponibili in offerta su Amazon a 56€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.