Corso di inglese per bambini Novakid: la prima lezione è gratuita

Sei alla ricerca di corso di inglese per bambini? Ti segnaliamo allora la piattaforma di riferimento a livello internazionale, cioè Novakid, che offre corsi per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, consentendo a ciascun studente di imparare l’inglese quando e dove vuole. La prima lezione è gratuita: se soddisfa le tue aspettative, puoi usare il codice sconto PUNTO15 che ti fa risparmiare il 15% sul prossimo acquisto effettuato sul sito web novakid.it.

Prova gratis il corso di inglese Novakid per bambini dai 4 ai 12 anni

Alla base del successo di Novakid ci sono diversi elementi chiave. Uno su tutti l’apprendimento dell’inglese con un madrelingua: a questo proposito, è importante sottolineare che gli insegnanti presenti nella piattaforma hanno conseguito la certificazione internazionale di insegnante della lingua inglese.

Un’altra caratteristica chiave dei corsi di Novakid è riuscire a imparare l’inglese anche partendo da zero. Il metodo di studio promosso dalla giovane start-up prende in considerazione l’età e le caratteristiche individuali di ciascun studente, andando ad adattare la velocità e l’approccio ai corsi.

Un ulteriore vantaggio di scegliere Novakid è la possibilità di seguire le lezioni di inglese direttamente da casa. Questo permette non soltanto di lavorare in un ambiente sicuro e confortevole per i bambini, ma anche di risparmiare tempo prezioso per i genitori.

Approfitta della lezione di prova gratuita del corso di inglese per bambini di Novakid. Al termine della prima lezione, hai la libertà di scegliere se proseguire con una seconda lezione o scegliere direttamente l’abbonamento mensile o annuale, potendo contare sul codice sconto PUNTO15 pari al 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.