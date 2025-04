Valve: Steam non sarà più supportato nei sistemi Linux obsoleti

Valve ha annunciato importanti cambiamenti che interessano il supporto per la sua piattaforma Steam per Linux. Nello specifico, a partire dalla data del 15 agosto 2025, il client non sarà più supportato su distribuzioni con una versione GNU C Library (glibc) più vecchia della 2.31.

Valve annuncia il termine del supporto Steam per i sistemi Linux obsoleti e non aggiornati

Gli utenti che utilizzano un sistema Linux con una libreria GNU obsoleta non potranno avviare né Steam né i giochi acquistati finché non aggiorneranno il sistema operativo. La maggior parte degli utenti non ha tuttavia motivo di preoccuparsi.

Le versioni di glibc precedenti alla 2.31 si trovano infatti in distribuzioni Linux ormai rilasciate cinque o più anni fa, come Debian 10 (Buster), Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver), Fedora 31, Linux Mint 19, la famiglia CentOS 7/RHEL 7, RHEL 8, AlmaLinux 8 e Rocky Linux 8. Trattandosi di distribuzioni pensate per l’utilizzo desktop, è improbabile che queste versioni siano ancora utilizzate da qualcuno, dato anche che molte di queste non sono ormai più supportate.

Chi tuttavia, per un motivo o per un altro, fosse rimasto ancora a una di queste vecchie versioni, dovrà naturalmente aggiornare il suo sistema per continuare a usare Steam. La libreria GNU è molto importante per il client di Valve perché è un componente runtime di basso livello su cui si basano tutte le applicazioni Linux a collegamento dinamico, funzionando come un vero e proprio kit di strumenti universale che i programmi usano per attività quotidiane come aprire file, visualizzare testo, comunicare in rete o richiedere memoria al kernel.

Quando Steam e i relativi titoli compilati con simboli glibc più recenti, le vecchie librerie non riescono a interpretare le chiamate, rendendo impossibile l’esecuzione sia del client che dei giochi, motivo per cui è strettamente necessario aggiornare la distribuzione Linux installata.

