Corso di introduzione allo Sviluppo Web Responsive con HTML e CSS: in offerta al 75%

Fra i corsi più venduti da Domestika c'è anche il corso di introduzione allo Sviluppo Web Responsive con HTML e CSS, in super offerta ancora per pochi giorni al 75% di sconto. Insieme all'insegnante Javier Usobiaga Ferrer, web designer spagnolo, potrai muovere i primi passi nel mondo del web design responsive dando vita ad un progetto efficace, utilizzando due fra gli strumenti fondamentali e più utilizzati del settore: parliamo di HTML e CSS. Il design non fa per te? Niente paura: questo corso può essere una buona base anche per entrare nel mondo dello sviluppo web front-end.

Cosa include il corso?

Il corso comprende 31 lezioni, più alcune risorse extra. È rivolto ai principianti e perciò si parte da una conoscenza zero di HTML e CSS. Dopo una breve introduzione, l'insegnante spiegherà le proprietà di CSS tipografiche e i tag HTML fondamentali, passando per gli strumenti di layout come Floats o Position, sfondi, bordi, angoli arrotondati, ombre, Web font e strumenti di sviluppo reattivo fondamentali, come Media Queries. In poche parole, tutto il necessario per lasciarsi guidare e addentrarsi nel mondo dello Sviluppo Web responsive.

Il progetto finale in cui gli utenti (oltre 26mila quelli che si sono affidati, finora, alle lezioni di questo corso) dovranno mettere a frutto quanto imparato consiste nel creare una pagina web responsive – nello specifico, la rete di una mensa fittizia – basata su un disegno fornito dall'insegnante, che farà da sintesi di tutti gli argomenti affrontati all'interno delle lezioni.

Il corso, in sconto del 75% al prezzo di 9,90 euro invece di 39,90, è rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire una conoscenza di base di HTML e CSS, senza necessariamente essere dei designer. Nessuna conoscenza necessaria: servirà soltanto un computer e un editor di codice gratuito. Tutte le lezioni saranno disponibili illimitatamente e su qualsiasi dispositivo – anche mobile.