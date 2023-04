Corso layout Web: da CSS Grid a Flexbox, tutte le tecniche aggiornate

Il mondo del web è in continuo movimento. Con l’introduzione di CSS Grid e Flexbox, le regole del gioco sono cambiate ancora una volta: non puoi permetterti di rimanere indietro. Per restare sempre aggiornato e imparare tutte le tecniche e gli strumenti all’avanguardia del settore, il nostro consiglio è di affidarti a un vero esperto. Come il famoso web designer e sviluppatore FrontEnd Javier Usobiaga, con oltre tredici anni di esperienza alle spalle, che nel suo corso online “Layout web con CSS Grid, Flexbox e altre tecniche moderne” ti invita a scoprire le tecniche e gli strumenti più moderni che stanno rivoluzionando il mondo del web.

Con il suo approccio pratico e la sua vasta conoscenza, imparerai le tecniche avanzate più recenti, tra cui CSS Grid, Flexbox, CSS Shapes, unità di visualizzazione, variabili CSS, trasformazioni 3D e gli effetti parallasse. Porta il tuo lavoro al livello successivo e – al tempo stesso – risparmia: grazie alla promozione attiva, infatti, potrai ottenere l’accesso illimitato a tutte le videolezioni (25 complessivamente) e risorse messe a disposizione dall’insegnante al prezzo speciale di soli 9,99 euro. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, che scadrà tra qualche giorno.

Ecco tutto quello che imparerai nel corso

Pronto a scoprire il segreto per creare layout web incredibili e impressionanti? Immergiti nella sfida del modellare il layout con le unità relative alle unità di visualizzazione, la proprietà object-fit e la distribuzione del testo in colonne con colonne CSS. All’interno del corso imparerai a rompere le vecchie regole delle forme rettangolari per creare forme web più dinamiche e coinvolgenti con percorso-clip e Forme CSS. Inoltre, scoprirai come ottimizzare il tuo codice con le proprietà personalizzate native.

Ma la vera rivoluzione arriverà con Flexbox, la tecnologia che ha cambiato completamente il mondo del layout web. Javier ti insegnerà tutte le possibilità di allineamento degli elementi, spiegandoti le proprietà del contenitore e del contenuto e le capacità di allineamento con un asse principale, un asse incrociato e assi alternativi. E non dimenticare CSS Grid, la tecnologia che sta cambiando radicalmente il modo in cui viene strutturato il codice e impostato il layout. Imparerai tutte le funzioni della griglia, la distribuzione e le proprietà delle dimensioni e come creare una griglia adattabile a tutte le dimensioni dello schermo.

Javier ti guiderà attraverso le tecniche più avanzate di CSS Grid su aree della griglia, allineamento e ordine, annidamento e attraverso un esempio, vedrai come puoi usare Grid e Flexbox in combinazione in un progetto. E non ti preoccupare se sei nuovo alle trasformazioni 3D, perché l’insegnante ti insegnerà tutto di questa tecnologia con un esempio pratico di profondità ed effetti in scroll.

Il corso è rivolto a chiunque abbia un interesse per il design moderno e le tecniche di layout con CSS Grid, Flexbox e altre moderne. Per seguirlo è necessaria una solida conoscenza di HTML e CSS, un computer e un editor di codice. È bene sottolineare che il corso è adatto principalmente a un utenza di livello avanzato e non ai principianti del settore. Approfitta della promozione e ottieni subito il tuo sconto: ancora per un periodo di tempo limitato potrai accedere ai contenuti al prezzo di soli 9,99 euro.

