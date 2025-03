Cosa c'è di nuovo su Apple TV+ a marzo 2025? Ecco le novità in arrivo

Apple TV Plus ha in programma diverse novità per il suo catalogo di film e serie TV nel corso del mese di marzo 2025. Il servizio di streaming di Apple, infatti, non ha intenzione di fermarsi e, dopo aver lanciato grandi successi come Scissione, punta a sorprendere i suoi utenti con ulteriori serie di alta qualità.

Per accedere ad Apple TV+, ricordiamo, è sufficiente attivare un abbonamento da 9,99 euro al mese (oppure attivare un abbonamento ad Apple One). In alternativa, per i nuovi utenti c’è la possibilità di attivare la prova gratuita di 7 giorni.

Chi ha acquistato un dispositivo Apple di recente (a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV) può accedere a una promo aggiuntiva, ottenendo 3 mesi gratis di abbonamento. Per verificare la disponibilità di una delle due promozioni citate basta raggiungere Apple TV+ dal link qui di sotto.

Le novità in arrivo su Apple TV+ a marzo 2025

Il catalogo di Apple TV+ registrerà il debutto di Dope Thief, una serie crime drama composta da 8 episodi che racconta le vicissitudini di due ladri che, per errore, si imbattono in un traffico di droga internazionale. Il debutto di questa serie è fissato per il prossimo 14 marzo.

Un’altra grande novità per il servizio di streaming di Apple è rappresentata da The Studio, nuova serie con Seth Rogen che porterà gli spettatori nel difficile mondo delle produzioni hollywoodiane con uno studio in difficoltà che cerca un sempre più necessario rilancio. Il debutto della serie è programmato per il 26 marzo.

Sempre il 26 marzo, inoltre, arriverà Side Quest, la serie spin-off antologica di Mythic Quest che segue la vita di alcuni personaggi della serie principale, andando ad ampliare l’universo narrativo di una delle principali produzioni Apple Originals.

Oltre alle serie citate, su Apple TV+ continuano ad esserci tanti contenuti da scoprire, come Scissione, una delle serie più apprezzate degli ultimi mesi, ora disponibile con la seconda stagione, oppure Silo, serie di fantascienza di grande successo. Per scoprire tutti i contenuti in catalogo basta seguire il link qui di sotto.