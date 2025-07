Cosa c'è di nuovo su Disney+? Le nuove uscite di luglio 2025

Luglio 2025 si preannuncia ricco di novità per gli abbonati a Disney+, con tante nuove uscite di tutti i generi. E se non sai cosa guardare in queste giornate afose, ecco alcune tra le novità di luglio 2025 che non devi assolutamente perdere. Ricorda: per accedere ai contenuti hai bisogno di un abbonamento Disney+, che puoi sottoscrivere a partire da 5,99 euro al mese.

Le prossime uscite Disney+ a luglio 2025

Adults – dal 2 luglio 2025

Tra le novità più attese, “Adults” promette risate e riflessioni con uno stile ironico e realistico. La serie FX segue un gruppo di cinque amici ventenni di New York alle prese con il difficile passaggio alla vita adulta. Samir, Billie, Paul, Issa e Anton condividono molto più di una casa: sogni, ansie, fallimenti e piccoli successi quotidiani. È stato soprannominato il “Friends della Gen Z”.

American Dad, Stagione 19 – dal 2 luglio 2025

Torna Stan Smith con la diciannovesima stagione di American Dad, la serie animata satirica che continua a mescolare politica, vita familiare e umorismo irriverente. L’agente CIA più paranoico e patriottico d’America è pronto a regalarci nuove missioni, gag e situazioni al limite dell’assurdo. Se ami l’animazione per adulti dal tono pungente, questa serie è un must.

Prophecy – dall’11 luglio 2025

Tra thriller e denuncia sociale, Prophecy racconta la storia di Paperboy, un misterioso giustiziere mascherato che usa il web per denunciare crimini e preannunciare vendette. Una narrazione intensa e attuale che tocca temi come la viralità dei contenuti online, la giustizia fai-da-te e le dinamiche del mondo tech, tra start-up e realtà virtuale. Un film che farà riflettere sulla potenza (e i pericoli) del digitale.

Jaws @ 50: The Definitive Inside Story – dall’11 luglio 2025

A cinquant’anni dall’uscita de “Lo squalo”, arriva un documentario evento che celebra il capolavoro di Steven Spielberg. Jaws @ 50 svela retroscena, testimonianze esclusive e approfondimenti su come il film abbia cambiato per sempre il cinema e la percezione collettiva degli squali. Con interviste a registi e biologi marini, questo speciale è un omaggio imperdibile per fan e appassionati di cultura pop.

Disney+, ecco tutte le uscite di luglio 2025

Adults (2 luglio 2025)

America Dad, stagione 19 (2 luglio 2025)

Wild Crime: Eleven Skulls, stagione 4 (2 luglio 2025)

Bertie Gregory: A tu per tu con gli squali (6 luglio 2025)

Quell’uragano di figlia (9 luglio 2025)

Prophecy (11 luglio 2025)

Jaws @ 50: The definitive inside story (11 luglio 2025)

Zombies 4: L’alba dei vampiri (11 luglio 2025)

Godfather of Harlem, stagione 4 (16 luglio 2025)

Transformes saga (16 luglio 2025)

La vita segreta delle mogli mormoni 2: Reunion episode (17 luglio 2025)

Titanic: La rinascita digitale (18 luglio 2025)

Zarna Garg: Practical people win (18 luglio 2025)

Bob’s Burgers, stagione 14 (23 luglio 2025)

Washington Black (23 luglio 2025)

Path of the panther (25 luglio 2025)

Uragano Katrina: Corsa contro il tempo (28 luglio 2025)

Miley Cyrus: Something Beautiful (30 luglio 2025)

Perché abbonarsi a Disney+ oggi

Disney+ è un universo di contenuti esclusivi. Oltre ai film e alle serie firmati Disney e Pixar, potrai accedere anche all’intero catalogo Marvel, all’universo di Star Wars e ai documentari di National Geographic.

Tre i piani di abbonamento disponibili: Premium, al costo di 13,99 euro al mese o 139,90 euro l’anno, offre contenuti in qualità 4K UHD e HDR, fino a quattro riproduzioni simultanee, audio Dolby Atmos e la possibilità di scaricare su un massimo di dieci dispositivi, il tutto senza pubblicità.

Il piano Standard, disponibile a 9,99 euro al mese o 99,90 euro l’anno, permette due riproduzioni simultanee, qualità video fino a Full HD 1080p, download offline e audio fino a 5.1, sempre senza pubblicità.

Infine, c’è il piano Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, che mantiene la qualità Full HD e le due riproduzioni simultanee, ma include inserti pubblicitari. Scegliendo l’abbonamento annuale è possibile risparmiare due mesi rispetto al mensile, rendendo l’offerta ancora più conveniente.

Pronto per le prossime uscite Disney+? Guarda tutti i contenuti della piattaforma a partire da soli 5,99 euro al mese: abbonati online e risparmia con i piani annuali.