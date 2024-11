Cosa chiedono i leader tech a Donald Trump?

Elon Musk è l’unico leader tech che ha appoggiato pubblicamente Donald Trump, eletto per la seconda volta alla Casa Bianca. Quasi tutti hanno però pubblicato post di congratulazioni su X (tranne Mark Zuckerberg che ha scelto Threads, ovviamente). Alcuni di essi potrebbero riceve importanti vantaggi dalle future decisioni del 47esimo Presidente degli Stati Uniti.

Cosa le Big Tech sperano di ottenere

Elon Musk è sicuramente il “vincitore” delle elezioni. Ha finanziato la campagna elettorale di Trump con oltre 100 milioni di dollari, quindi è scontato che riceverà qualcosa in cambio. Probabilmente verrà scelto per guidare il Department Of Government Efficiency (DOGE). Per efficienza si intende una drastica riduzione dei costi. Musk potrebbe quindi ridurre la forza lavoro, come ha fatto con X dopo l’acquisizione.

Quasi tutte le Big Tech si trovano in California, dove ha vinto Kamala Harris, ma i rispettivi CEO sperano di ricevere buone notizie dall’amministrazione Trump. Uno di essi è Andy Jessy di Amazon. L’azienda di Seattle (anche nello Stato di Washington ha vinto Kamala Harris) potrebbe ottenere la fine dell’indagine antitrust avviata dalla FTC (Federal Trade Commission). Trump ha promesso che, in caso di vittoria, avrebbe licenziato Lina Khan (Presidente della FTC), scelta da Biden nel 2021.

Il nuovo Presidente ha inoltre annunciato che farà “piazza pulita” al Dipartimento di Giustizia, quindi potrebbe ordinare di interrompere l’indagine antitrust avviata contro Apple. Non è chiaro invece se Meta riceverà qualche beneficio. Secondo Trump, Facebook è il “vero nemico delle persone“, non TikTok.

Poche possibilità di “sconti” invece per Google. L’azienda di Mountain View è stata più volte accusata di manipolare i risultati delle ricerche a favore di Kamala Harris. Trump e il suo vice Vance sostengono lo smantellamento di Google, cosa che potrebbe accadere per ripristinare la concorrenza nei mercati dei motori di ricerca e della distribuzione delle app Android (il processo relativo al mercato dell’advertising è ancora in corso).