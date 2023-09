Cosa è successo ai Ferragnez a Sanremo? Ora puoi scoprirlo

Il Festival di Sanremo 2023 è salito agli onori della cronaca rosa anche per la famosa “lite” tra Chiara Ferragni e Fedez sul palco durante l’ultima serata. Una lite, o meglio una discussione avvenuta a telecamere spente, almeno quelle ufficiali, ma che è una dei punti salienti di The Ferragnez: Sanremo Special, l’episodio speciale del documentario dedicato alla coppia più famosa d’Italia adesso disponibile in streaming su Prime Video.

The Ferragnez: Sanremo Special, tutta la verità?

The Ferragnez: Sanremo Special ti offre un’immersione completa nel dietro le quinte di Sanremo 2023, svelando tutti i momenti di tensione e preparazione che hanno portato Chiara Ferragni a brillare sotto i riflettori.

Avrai l’opportunità di seguire Chiara nei momenti critici precedenti la sua apparizione sul palco, durante i fitting d’alta moda e persino nelle lezioni di public speaking che l’hanno aiutata a fare una performance eccezionale. Scoprirai tutti i segreti dietro il suo straordinario successo.

La parte più intrigante di tutte è però un inaspettato colpo di scena che metterà alla prova l’equilibrio della coppia. Sarai testimone di un confronto emozionante su questioni del passato e del futuro che cambierà il corso degli eventi. È un momento imperdibile che ti farà scoprire nuovi dettagli sulla vita dei Ferragnez.

The Ferragnez: Sanremo Special è il modo perfetto per rivivere i momenti più memorabili del Festival di Sanremo 2023 e per scoprire cosa è davvero successo ai Ferragnez dietro le quinte. Prepara i popcorn e sintonizzati su Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.