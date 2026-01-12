Cosa fare con l'email di Instagram per il reset della password

Le cose stanno così: molti iscritti a Instagram (compreso il sottoscritto) hanno ricevuto nel fine settimana un’email che invita al reset della password. Tutto nella norma, se non fosse che la richiesta non è mai stata inoltrata dai diretti interessati. Un evento molto sospetto, soprattutto dopo che gli esperti di Malwarebytes hanno documentato una potenziale violazione della piattaforma.

Instagram e l’email per il reset della password

Il team di Meta responsabile del servizio ha provato a rassicurare tutti, dichiarando che non c’è stata alcuna manomissione dei propri sistemi. Le preoccupazioni però restano. Da quale azione è scaturito il messaggio? Perché è arrivato a tanti account in contemporanea?

Non si tratta di phishing. L’email arriva effettivamente da Instagram e il link “Reset password” rimanda a una pagina della piattaforma, non a un sito contraffatto come accade nel caso di truffe o raggiri. C’è anche il collegamento “let us know” per segnalare l’anomalia, anch’esso autentico.

L’account ufficiale di Instagram su X suggerisce di ignorare le email ( Potete ignorare queste email, ci scusiamo per il disguido ). Il post fa genericamente riferimento a un problema ora risolto che permetteva a terzi di chiedere la reimpostazione.

Abbiamo risolto un problema che consentiva a una parte esterna di richiedere email di reimpostazione della password per alcuni utenti. Non si è verificata alcuna violazione dei nostri sistemi e i tuoi account Instagram sono protetti.

Nuova password e autenticazione a due fattori

Una spiegazione poco esaustiva e che non convince, quasi certamente arriveranno ulteriori chiarimenti. Nel frattempo cosa fare? Ignorare come consigliato o cambiare la password? In questi casi, modificarla è sempre la scelta migliore, preferibilmente accedendo direttamente alle impostazioni della piattaforma (accountscenter.instagram.com) e senza passare dal link contenuto nel messaggio. È sufficiente aprire la sezione Password e sicurezza, poi selezionare Modifica password e seguire le istruzioni mostrate.

È molto importante anche attivare l’autenticazione a due fattori. Ciò evita che l’account possa essere compromesso o rubato nel caso in cui un cybercriminale venga in possesso dell’accoppiata nome utente/password.