Cosa guardare sotto l'ombrellone: le ultime uscite su Apple TV+

La crema solare c’è. La bibita fresca di fianco al lettino c’è. Ti manca solo qualcosa da guardare in streaming sotto l’ombrellone. Qui è dove ti proponiamo le ultime uscite su Apple TV+, ricordandoti che la piattaforma ti offre una settimana gratis per l’accesso senza limitazioni a tutto il catalogo. Il mix perfetto per godersi una nuova serie in riva al mare.

Apple TV+: Chief of War e le altre uscite

La novità più importante del mese è senza dubbio la prima stagione di Chief of War. Interpretata da un cast prevalentemente polinesiano, guidato da un Jason Momoa in gran forma, è il racconto emozionante e inedito dell’unificazione e della colonizzazione delle isole Hawaii avvenuta alla fine del XVIII secolo. È composta da un totale di 9 episodi, in uscita ogni venerdì.

C’è anche la seconda stagione di Platonic (10 episodi) che segue una coppia di ex migliori amici riuniti dopo una lunga separazione. E domani, 15 agosto, arriverà nel catalogo della piattaforma Snoopy presenta: il musical dell’estate, una nuova avventura per tutta la famiglia con Charlie Brown, Sally e il resto della banda, incentrata sull’importanza di proteggere le cose che si amano. Una settimana più tardi, il 22 agosto, toccherà poi alla terza stagione della serie fantascientifica Invasion (10 episodi), in cui la Terra è alle prese con un’invasione aliena che lascia ben poche speranze al genere umano.

Per la tua maratona estiva di streaming puoi iniziare con la registrazione ad Apple TV+: avrai a disposizione una settimana gratis con accesso completo a tutto il catalogo. Al termine, deciderai in piena libertà se rinnovare al prezzo mensile di 9,99 euro oppure se sospendere la sottoscrizione, senza alcun obbligo e senza dover affrontare alcuna spesa.