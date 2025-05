Cosa guardare stasera su Disney Plus? Ecco le novità di fine maggio 2025

Il catalogo di Disney Plus è ricchissimo di contenuti e nelle ultime settimane sono arrivate diverse novità da scoprire. Chi è alla ricerca di nuovi contenuti da guardare a fine maggio 2025 sulla piattaforma, quindi, non avrà problema a trovare qualcosa di interessante.

Per gli utenti interessati a film e serie TV disponibili oggi sulla piattaforma di streaming Disney c’è la possibilità di attivare un nuovo abbonamento.

Le opzioni disponibili sono tre:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di Standard senza pubblicità al costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

al costo di oppure Premium al costo di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno

Per tutti e tre gli abbonamenti non ci sono vincoli di rinnovo. Per accedere a una delle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, premendo sul box verde qui di sotto.

Cosa guardare oggi su Disney Plus? Ecco le novità del catalogo

La grande novità del mese di maggio 2025 non è ancora arrivata ma sarà disponibile a breve. Dal 28 maggio, infatti, sarà possibile guardare in esclusiva il nuovo Captain America: Brave New World, uno dei film più interessanti del recente passato per l’universo Marvel.

Da guardare subito, invece, è A Complete Unknown, il film che segue i primi anni di carriera di Bob Dylan. La pellicola è stata una delle principali novità del catalogo della piattaforma di questo mese di maggio oltre che uno dei film più interessanti arrivati a cinema negli ultimi mesi.

Da segnalare anche un’altra novità molto interessante per Disney Plus. Da pochi giorni, infatti, è disponibile il documentario Tucci in Italy, che segue il viaggio di Stanley Tucci in Italia, alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni del nostro Paese.

Altri contenuti imperdibili per questo mese di maggio arrivano dall’universo di Star Wars. Si è appena conclusa la seconda stagione di Andor, una delle serie più apprezzate degli ultimi mesi. Da segnalare anche l’arrivo della serie animata Tales of the Underworld.