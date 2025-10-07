 Cosa guardare su Apple TV+? Tutte le ultime uscite (ottobre 2025)
Cosa bolle in pentola nel catalogo Apple TV+? Ecco le ultime uscite di ottobre disponibili sulla piattaforma streaming di Apple.
Appassionato di film e serie TV? Allora non perdere le prossime uscite di ottobre 2025 su Apple TV+. Una carrellata di nuovi titoli originali, fra thriller e comedy, sono in arrivo sulla piattaforma streaming di Apple. E se non sei ancora abbonato, potrai usufruire di 7 giorni di prova gratuita, per esplorare l’intero catalogo senza impegni. Dopodiché, l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che tu non decida di disdirlo.

Apple TV+, approfitta della prova gratuita

Apple TV+, le uscite di ottobre 2025

Queste le uscite di ottobre 2025 nel catalogo Apple TV+:

  • Le sorelle Grimm3 ottobre 2025
  • The Lost Bus3 ottobre 2025
  • The Last Frontier10 ottobre 2025
  • Loot, Stagione 315 ottobre 2025
  • Mr. Scorsese17 ottobre 2025
  • Stiller & Meara: Niente è perduto24 ottobre 2025
  • Down Cemetery Road29 ottobre 2025

Puoi guardare Apple TV+ su iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro, ma anche smart TV, console di gioco e browser. Il catalogo proposto dalla piattaforma include serie premiate, documentari, intrattenimento e film originali.

Prova gratis Apple TV+ per 7 giorni

Anche a ottobre, Apple TV+ si arricchisce di nuove storie imperdibili, che non troverai da nessun’altra parte. Approfitta della prova gratuita di 7 giorni per esplorare l’immenso catalogo disponibile. Dopo il periodo gratuito, l’abbonamento proseguirà – se sceglierai di rinnovarlo – al prezzo di 9,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

