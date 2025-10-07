Cosa guardare su Apple TV+? Tutte le ultime uscite (ottobre 2025)

Appassionato di film e serie TV? Allora non perdere le prossime uscite di ottobre 2025 su Apple TV+. Una carrellata di nuovi titoli originali, fra thriller e comedy, sono in arrivo sulla piattaforma streaming di Apple. E se non sei ancora abbonato, potrai usufruire di 7 giorni di prova gratuita, per esplorare l’intero catalogo senza impegni. Dopodiché, l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che tu non decida di disdirlo.

Apple TV+, le uscite di ottobre 2025

Queste le uscite di ottobre 2025 nel catalogo Apple TV+:

Le sorelle Grimm – 3 ottobre 2025

– 3 ottobre 2025 The Lost Bus – 3 ottobre 2025

– 3 ottobre 2025 The Last Frontier – 10 ottobre 2025

– 10 ottobre 2025 Loot, Stagione 3 – 15 ottobre 2025

– 15 ottobre 2025 Mr. Scorsese – 17 ottobre 2025

– 17 ottobre 2025 Stiller & Meara: Niente è perduto – 24 ottobre 2025

– 24 ottobre 2025 Down Cemetery Road – 29 ottobre 2025

Puoi guardare Apple TV+ su iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro, ma anche smart TV, console di gioco e browser.

