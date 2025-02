Cosa guardare su Disney+ a febbraio 2025: le nuove serie tv e i film

La piattaforma streaming Disney+ si appresta a salutare diverse nuove uscite a febbraio 2025. Tra le novità più attese per le serie tv si annoverano Win or Lose (prima serie animata dei Pixar Animation Studios) e la quarta stagione di Abbott Elementary (foto di copertina), mentre per i film riflettori accesi sulla pellicola Umami – Chef stellato diretta dal regista Emre Sahin.

La visione dei contenuti di Disney+ richiede la sottoscrizione di uno dei piani a pagamento disponibili. I prezzi partono da 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità, con il quale si ha accesso all’intero catalogo del servizio streaming.

Cosa guardare su Disney+ a febbraio 2025

Iniziamo dalle nuove serie tv in arrivo su Disney+ a febbraio:

The Kardashians 6 (dal 6 febbraio): arrivano i nuovi episodi della sesta stagione di The Kardashians, con protagoniste Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie e Kris.

Win or Lose (dal 19 febbraio): la prima serie animata Pixar con al centro otto giovani ragazzi che si preparano ad affrontare un'importane partita di softball.

A Thousand Blows (dal 21 febbraio): ideata, scritta e prodotta da Steven Knight (creatore di Peaky Blinders), è una serie ambientata nell'East End di Londra di fine Ottocento che mette in scena le attività criminali intorno al pugilato a mani nude.

Abbott Elementary 4 (dal 26 febbraio): la prima parte della quarta stagione torna a raccontare la vita quotidiana di un gruppo degli insegnanti alle prese con una delle scuole più turbolente degli Stati Uniti d'America.

Questi invece sono i nuovi film in uscita su Disney+ a febbraio 2025:

The Space Race (dal 7 febbraio): documentario sui preparativi per inviare il primo uomo nero nello spazio.

Umami – Chef Stellato (dal 12 febbraio): film originale diretto da Emre Sahin, racconta la vita del chef Sina Bora, alle prese con il suo lussuoso ristorante a Istanbul.

Miraculous Londra: ai confini del tempo (dal 12 febbraio): un nuovo episodio speciale ambientato nella capitale britannica

(dal 12 febbraio): un nuovo episodio speciale ambientato nella capitale britannica Chris Distefano: It’s just unfortunate (dal 21 febbraio): sulla piattaforma streaming arriva lo stand-up special del comico americano Chris Distefano.