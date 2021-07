Cosa potresti fare con i 150 euro del Cashback?

Il messaggio è arrivato, i soldi arriveranno molto presto:

Congratulazioni, hai diritto al Cashback accumulato!

I pagamenti dei 150 euro del Cashback, per una questione meramente burocratica, sono stati spostati a novembre, ma sono già virtualmente oggi nelle tue tasche. Come farli fruttare? Come usarli al meglio, considerando il modo in cui sono arrivati e l'entità della cifra massima disponibile?

Spendere…

Potresti spenderli subito, ad esempio. Approfittando delle offerte disponibili nella fascia di prezzo 100/200 euro, puoi portarti a casa tapis roulant, bilancieri, biciclette, televisori, monitor (TOP!), barbecue, iRobot Roomba e molto altro ancora.

Puoi abbonarti a DAZN per goderti alcuni mesi del meglio della Serie A, oppure puoi scegliere Amazon Prime per un anno di acquisti senza spese di spedizione, con sconti esclusivi e con il meglio della Champions League a disposizione.

Puoi liberartene subito, insomma, ed alleggerire immediatamente il portafoglio da questo improvviso bonus. Oppure…

…o investire?

…oppure potresti decidere di risparmiare, cercando di farli fruttare. Trattandosi di un piccolo gruzzoletto, hai un vantaggio dalla tua parte: hai poco da perdere e molto da guadagnare. Ecco perché un investimento con forti leve di guadagno può essere la soluzione ideale, lo sfizio da togliersi per quei 150 euro arrivati semplicemente utilizzando sistemi digitali di pagamento, come bonus inatteso di questa seconda metà dell'anno.

Piattaforme come eToro, in questo caso, possono essere il tuo strumento ideale. Puoi infatti investire senza spese, portando il tuo piccolo tesoretto sull'app per diversificare il tuo portafoglio su azioni o criptovalute e scommettendo sulla ripresa economica post-pandemia. Entrare ora su certi ambiti di mercato significa investire su prezzi depressi da due anni di restrizioni, approfittando potenzialmente di trend al rialzo che fin dai prossimi mesi potrebbero coinvolgere molti comparti. Del resto il mantra è noto: si investe sulle aspettative e si vende sulle notizie: fare il contrario significherebbe andare incontro a sconfitta sicura. Bisogna anticipare e muoversi ora, con i listini ancora in preda all'incertezza, in attesa di capire il momento ideale per dare l'attacco ai nuovi massimi di sempre.

Mai come stavolta hai avuto questa possibilità, cercando di trasformare un tesoretto gratuito in un tesoro prezioso che magari tra appena un anno potrà pagarti le migliori vacanze della tua vita. O che nella stagione fredda potrà regalarti la più grande delle promesse per il 2022. Da perdere hai poco, anzi nulla: questi 150 euro non sono frutto di lavoro e fatica, ma soltanto di un atteggiamento virtuoso che fin dal prossimo 1 gennaio potrebbe tornare a darti soddisfazioni. Ma oggi, con quel tesoretto che a breve arriverà dritto sul tuo conto corrente, hai nuove opportunità da cogliere. Se vuoi l'uovo oggi, puoi spenderli nelle migliori offerte disponibili online; se vuoi la gallina domani, puoi tentare la strada dei Bitcoin o degli Ethereum e guardare a ciò che succederà.

Uovo o gallina? 150 euro non ti cambieranno forse la vita, ma con le giuste scelte presto potrebbero diventare ben di più. A te la scelta.