Cosa recuperare su Disney Plus a fine agosto 2025? Ecco le serie imperdibili

Disney Plus ha registrato tantissime novità nel corso degli ultimi mesi, andando ad arricchire il suo catalogo di contenuti con diverse serie molto interessanti. Chi non accede da un po’ alla piattaforma, quindi, ha oggi l’occasione di recuperare diverse produzioni di grande qualità.

Per accedere subito al catalogo di Disney Plus è sufficiente attivare un nuovo abbonamento. Le opzioni disponibili sono tre. La prima è il piano Standard con pubblicità che costa 5,99 euro al mese. In alternativa, c’è il piano Standard senza pubblicità dal costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno.

A completare la gamma di piani c’è Premium che costa 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno. Per accedere subito al servizio e attivare un nuovo abbonamento è possibile raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, tramite il box qui di sotto.

Ecco alcune delle serie da recuperare su Disney Plus a fine agosto 2025:

Daredevil: Reborn

La serie che riporta sullo schermo Daredevil, con lo stesso cast della serie Netflix di qualche anno fa, è una delle novità più interessanti dell’anno per Disney Plus.

Star Wars: Andor (seconda stagione)

Un’altra novità recente per il catalogo di Disney Plus è stata la seconda stagione di Andor, una delle serie più apprezzate dell’universo di Star Wars. Si tratta di un prodotto di alta qualità, davvero imperdibile.

The Bear (quarta stagione)

Da non perdere è la quarta stagione di The Bear, uno dei pezzi pregiati del catalogo di Disney Plus.

Ironheart

Un’altra serie Marvel da tenere d’occhio è la nuova Ironheart, novità estiva della piattaforma.

A Thousand Blows

Una produzione davvero interessante è A Thousand Blows che porterà lo spettatore in una Londra di fine 800 con una storia molto avvincente.

Eyes of Wakanda

Tra le serie animate da recuperare c’è una novità di agosto: Eyes of Wakanda. Si tratta di una serie che va ad arricchire il catalogo di contenuti Marvel, approfondendo una delle ambientazioni più apprezzate dai fan.