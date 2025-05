Cosa ti serve per ricevere i nuovi canali in streaming del digitale terrestre

La piattaforma digitale terrestre è in continua evoluzione e oggi offre anche una lista di nuovi canali in streaming, disponibili gratuitamente per tutti gli utenti. Integrando segnale e streaming, questa nuova tecnologia ibrida permette di accedere a nuovi contenuti che ne aumentano l’offerta di intrattenimento.

Stiamo parlando della tecnologia HbbTV del digitale terrestre, disponibile solo per chi ha un dispositivo compatibile. Quindi per poter ricevere i nuovi canali disponibili in streaming o contenuti aggiuntivi in streaming è necessario che il proprio televisore o decoder sia connesso a internet.

Inoltre, deve essere compatibile con la tecnologia HbbTV. Solo in questo modo puoi ricevere tutti i nuovi canali in streaming del digitale terrestre. Se hai tutto questo sei pronto per entrare in un mondo incredibile di intrattenimento. Altrimenti devi provvedere all’acquisto di un apparecchio di ultima generazione.

Infine, è importante anche la connessione internet. Infatti, lo streaming non solo consuma parecchi dati, ma richiede anche una velocità minima in download. Gli esperti consigliano una connessione dati illimitata e che assicuri almeno 10 Mbps in download, per uno streaming senza buffering.

Digitale Terrestre: quali sono i nuovi canali in streaming

La lista dei nuovi canali in streaming disponibili sulla piattaforma digitale terrestre gratuitamente potrebbe farti venir voglia di adeguarti a questa tecnologia e così godere di un intrattenimento ancora più ricco e completo. Prima però ricordati di effettuare una ricerca automatica dei canali.