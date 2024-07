Cosa sono e come funzionano i RevPoint di Revolut

RevPoints è il programma fedeltà gratuito di Revolut. Si rivolge agli utenti che hanno una carta Revolut e offre fino a un punto per ogni euro speso. I punti guadagnati possono poi essere convertiti per riscattare premi speciali come sconti su soggiorni in Italia e all’estero, miglia aeree con le principali compagnie e tanto altro ancora.

Al momento Revolut offre una prova gratuita di 3 mesi del piano Premium, grazie al quale è possibile guadagnare 1 punto ogni 4 euro spesi e un bonus di 2.500 punti da convertire per i propri viaggi. Inoltre, i clienti Premium ricevono RevPoint extra per le spese quotidiani, insieme ad abbonamenti premium a servizi quali NordVPN, Tinder, Deliveroo e Financial Times.

Il programma fedeltà di Revolut lancia i RevPoint

Uno dei vantaggi più significativi del programma RevPoints riguarda la possibilità di convertire i punti in miglia aeree, sconti su soggiorni, vacanze e prodotti di marchi famosi. Per quanto riguarda le miglia aeree, Revolut vanta una partnership con le compagnie Air France, KLM, British Airways, Iberia e tante altre. A proposito invece degli sconti, 5.000 RevPoints equivalgono a uno sconto fino a 100 euro su un soggiorno, mentre grazie a Revolut Pay è possibile ottenere importanti sconti sugli articoli di brand famosi.

L’app Revolut consente inoltre di guadagnare RevPoint extra tramite le sfide (rispettando ad esempio un obiettivo di budget o aprendo un nuovo Pocket per le proprie bollette) oppure arrotondando gli spiccioli per poi convertirli in RevoPoint (per ogni euro convertito si ottengono 50 punti).

Puoi provare gratis per 3 mesi Revolut Premium se ti iscrivi al servizio tramite questa pagina del sito ufficiale.