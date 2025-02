Cosa vedere oggi in streaming su Disney+: le ultime uscite

Il catalogo di Disney+ è come sempre un fiume in piena di nuove uscite, per tutta la famiglia. Le puoi vedere in streaming da soli 5,99 euro al mese, grazie all’offerta proposta dal piano Standard con pubblicità. Diamo uno sguardo ai contenuti aggiunti di recente e da non perdere, da riprodurre su tutti i propri dispositivi: dal televisore in salotto agli schermi più piccoli degli smartphone, dei tablet o dei computer.

Win or Lose e gli altri contenuti da vedere su Disney+

Il primo e più ricercato in questo momento è senza dubbio Win or Lose, la serie animata realizzata da Pixar e destinata a lasciare il segno. Racconta la storia di una squadra di softball che si prepara per un’importante partita di campionato, affrontando il delicato tema dell’emotività, attraverso un approccio narrativo inedito e davvero molto interessante, passando i rassegna i punti di vista dei tanti suoi protagonisti. Ci sono poi i finali di stagione di Paradise (la scelta perfetta per chi ama i mistery drama), di Unmasked (thriller made in Corea molto originale) e di Il Vostro Amichevole Spider-Man di Quartiere (con l’Uomo Ragno). Scopri di più sulla piattaforma.

Ancora, ci sono i nuovi episodi di serie come Ishira, High Potential, The Kardashians, A Thousand Blows e The Medalist. Insomma, il catalogo è come sempre davvero ricco di novità, in famiglia nessuno rimarrà a bocca asciutta.

Puoi vedere tutto il catalogo di Disney+ in streaming attivando l’abbonamento Standard con pubblicità a soli 5,99 euro al mese. Volendo, per eliminare gli spot e sbloccare caratteristiche aggiuntive, come il download per la riproduzione offline e il supporto alla risoluzione 4K Ultra HD, ci sono anche i piani Standard e Premium: scegli quello che preferisci.