Cos'è e come funziona un Hosting Geodistribuito di Keliweb?

Gli hosting non offrono spazio infinito e, per i progetti digitali più voluminosi, le risorse proposte dal server di un provider potrebbero non bastare.

Comprendendo questa necessità per alcuni clienti, Keliweb ha deciso di proporre un’innovativa proposta ovvero l’Hosting Geodistribuito. Questa particolare soluzione, prevede la creazione di diverse copie identiche del sito su diversi nodi, per garantire prestazioni elevate anche per i siti web con più esigenze.

Attraverso un Hosting Geodistribuito dunque, è possibile bilanciare le risorse in maniera migliore, ottenendo velocità di caricamenti invidiabili. Il tutto, come garantisce Keliweb, può essere gestito attraverso l’abituale cPanel, il che significa un utilizzo tutt’altro che complicato di questo sistema.

Hosting Geodistribuito: la nuova proposta di Keliweb per spingere al massimo il tuo sito web

Di fatto, questa nuova soluzione rappresenta l’evoluzione naturale del concetto stesso di hosting. D’altra parte, chi lavora nel contesto del business online, sa bene come le prestazioni e i tempi di caricamento siano essenziali.

Al giorno d’oggi, i potenziali acquirenti possono facilmente spazientirsi davanti a un’attesa prolungata mentre stanno selezionando i prodotti/servizi da acquistare. Proprio per questo motivo, un Hosting Geodistribuito può essere l’arma vincente di un E-commerce con molte visite giornaliere o con un ampio catalogo prodotti.

A garanzia della sua reale efficacia poi, vi è un provider come Keliweb, forte di 12 anni di esperienza alle spalle. Non solo: grazie al supporto, costituito da personale cordiale e preparato, è possibile ottenere assistenza 24 ore su 24 in caso di problemi.

E i costi? A seconda del numero di nodi, questi variano. Scegliendo il numero minimo di server, ovvero 3, è possibile apprezzare tutta la potenza del Geo Hosting pagando

(più IVA). Il tutto, ovviamente, con la formula, valida entro 15 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.