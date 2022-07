Cos'è una doppia VPN e perché dovresti usarne una

Una navigazione online sicura, al giorno d’oggi, passa per forza dall’utilizzo di una Virtual Private Network. Non tutti sanno però che esiste un’alternativa a questa soluzione, ovvero la doppia VPN: di cosa si tratta e come funziona?

La maggior parte di servizi VPN utilizza un server per la crittografia dei dati in entrata e uscita. Le doppie VPN lavorano rendendo ancora più efficiente questo sistema, proponendo diversi strati (ovvero server) per la crittografia. Un sistema che, di fatto, raddoppia la sicurezza e rende pressoché impossibile il tracciamento dei dati inviati e ricevuti.

Dunque, perché questo modus operandi non è lo standard del settore?

Sebbene le doppie VPN possano mantenere i tuoi dati super sicuri, presentano un aspetto negativo da non sottovalutare, ovvero performance spesso non soddisfacenti. Solo adottando alcune tra le VPN migliori a livello mondiale puoi usufruire realmente di questa funzione senza notare un brusco calo della banda disponibile.

Doppia VPN sì, ma solo con i migliori provider in circolazione

Se utilizzi già una VPN potresti aver notato che la velocità di upload e download diminuisce quando è attiva. Dunque, puoi ben capire come spingere i dati attraverso un ulteriore server può essere ancora più limitante.

Dunque, il consiglio è di utilizzare questa modalità solo quando strettamente necessario e, adottando servizi di alto livello come NordVPN. Va comunque tenuto conto che, a prescindere dalla piattaforma scelta, il numero di server disponibili per il secondo passaggio è quasi sempre limitato.

In parole povere, la doppia VPN risulta veramente utile quando si effettuano operazioni alquanto sensibili, come trading, transazioni economiche e shopping online. Nel caso della fruizione di servizi streaming, per esempio, il doppio passaggio va a limitare troppo la connessione per un utilizzo reale.

Abbinando questa soluzione a una protezione anti-malware e a un tracker/AdBlocker, può rendere una connessione ultra sicura, capace di resistere a pressoché qualunque tipo di attacco informatico.

Queste funzioni aggiuntive sono offerte solo da alcuni servizi, come il già citato NordVPN che, tra le altre cose, è attualmente disponibile con uno sconto davvero interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.