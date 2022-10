Cos’è e come funziona la marginazione, i vantaggi proposti da Fineco

La marginazione è una modalità di trading che consente di investire solo una parte della liquidità necessaria per acquistare (Leva long o acquisto in leva) o vendere (Short Selling o vendita in leva allo scoperto).

Chi pensa che il prezzo di un titolo salirà, ma non ha sufficiente liquidità o non vuole investire tutto ciò che ha in un’unica transazione, FinecoBank può fornire i fondi necessari per acquistare il titolo, consentendo di aprire una posizione in Leva Long.

D’altro canto, se si prevede che il prezzo del titolo scenderà, presterà il titolo al cliente e quest’ultimo potrà scommettere sul calo del prezzo del titolo assumendo una posizione in Short Selling.

In questo modo si sfrutta l’effetto leva, con il controvalore dell’operazione che si integra e si potenzia della quota del prestito di FinecoBank.

Marginazione, due modalità disponibili con FinecoBank

La marginazione è disponibile nella modalità intraday e in quella multiday. Il periodo di negoziazione può essere limitato a uno o più giorni (o a una notte) e deve essere completato entro un massimo di 24 mesi.

Il servizio di Carry-On consente di convertire le posizioni intraday in multiday durante la stessa giornata di trading, con le posizioni aperte rimanenti che vengono chiuse automaticamente entro l’orario stabilito per ciascun mercato.

In Italia, FinecoBank offre la più ampia gamma di titoli per il trading intraday e multiday con Leva Long e per lo Short Selling, con una selezione di oltre 1.000 titoli ed ETF dei principali mercati.

I vantaggi con FinecoBank sono il margine di garanzia, con la banca che non richiede ulteriore liquidità a garanzia e la durata delle operazioni intraday e multiday, con la prima da chiudere entro la stessa seduta di negoziazione e la seconda entro 24 mesi.

Inoltre, in caso di operazioni multiday, si può stipulare un prestito di titoli sia per la posizione Long che per quella Short.

Chi vuole iniziare con il trading a margine, deve aprire un conto FinecoBank accedendo a questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.