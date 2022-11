Cos’è e come funziona un robo advisor?

Per robo advisor o gestori di fondi automatizzati si intendono piattaforme digitali che, tramite l’utilizzo di alcuni algoritmi, garantiscono portafogli di fondi automatizzati molto efficienti e a basso costo, in cui la supervisione umana è molto limitata.

Lavorano alla stregua di un consulente finanziario, con la differenza che il metodo di lavoro e i prodotti di investimento sono più convenienti ed economici.

Moneyfarm è uno dei più conosciuti e utilizzati dagli investitori.

Come funziona un robo advisor

Un robo advisor come Moneyfarm usa la teoria moderna del portafoglio per creare i propri indicizzati, di cui diversi predefiniti a favore di investitori con profili di rischio diversi.

Quando si decide di investire con questo gestore di portafoglio automatizzato, si ottiene in cambio un portafoglio indicizzato creato su misura per l’investitore.

Stabiliti i portafogli, Moneyfarm inizia a gestirli eseguendo varie operazioni di ribilanciamento automatico in modo da garantire che le ponderazioni ottimali di ogni classe di attività vengano mantenute in base alle fluttuazioni del mercato.

Investire con Moneyfarm comporta seguire tre fasi:

completare un questionario , i quali valuta i reali obiettivi di investimento, la situazione finanziaria dell’investitore e le sue conoscenze in materia;

, i quali valuta i reali obiettivi di investimento, la situazione finanziaria dell’investitore e le sue conoscenze in materia; assegna un portafoglio d’investimento che si adatta al profilo di rischio basandosi sui risultati del test;

che si adatta al profilo di rischio basandosi sui risultati del test; l’ultimo passo è aprire il conto in questa pagina e trasferire il capitale che andrà investito.

Tra i vari vantaggi, vale la pena menzionare i costi bassi e le commissioni competitive. Ciò è possibile grazie alle economie di scala e all’automazione, che rende Moneyfarm più economico di un veicolo di investimento canonico.

Inoltre è molto semplice da utilizzare, in quanto assegna in automatico un portafoglio di investimento in base al profilo dell’investitore.

Poi c’è il processo completamente automatizzato, con la sua natura algoritmica che consente la personalizzazione di un prodotto standardizzato per ogni investitore.

Inoltre, il rischio operativo è enormemente ridotto e gli investimenti minimi sono accessibilissimi.

