Cos'è l'experience brand commerce e come svilupparlo?

Il cavallo di battaglia di ogni e-commerce, questo è ovvio, sono i prodotti di qualità che vende. Ma la clientela spesso è alla ricerca anche di qualcosa in più: una storia, un'esperienza di acquisto che parli un linguaggio tutto suo in un mix fra tecnologia e storytelling. Se vuoi saperne di più c'è Domestika, che offre al 70% di sconto un corso tutto dedicato all'experience brand commerce, guidato da due importanti personalità del settore: Camilla ed Enea, fondatori dell'agenzia digitale Adoratorio.

In questo corso da 15 lezioni (2 ore e 30 complessivamente) Camilla ed Enea ti spiegheranno il loro approccio al brand commerce, un'evoluzione del classico e-commerce che unisce tecnologie innovative e racconto creativo per dare vita ad un nuovo tipo di user experience. L'obiettivo è quello di imparare insieme a loro a combinare strategia di brand e UX design sviluppando un sito web innovativo, dal brief alla presentazione finale. Partirai da un semplice case study mentre, passo dopo passo, capirai come definire il target di un progetto, organizzare al meglio il tuo lavoro e soprattutto inizierai a lavorare al design del tuo sito web. Man mano passerai ad argomenti sempre più complessi, come il design modulare ed il grid system.

Requisiti? Nessuno: per seguire le lezioni basterà avere un computer con installata una copia di Adobe XD. Il corso è rivolto a chiunque abbia una conoscenza base di UX/UI design, oppure a principianti che vogliono imparare un nuovo modo di pensare e progettare un e-commerce. Ricordiamo che il corso “design di un experience brand commerce” è in offertissima al 70% di sconto, ovvero 11,90 euro invece di 39,90. Ogni videolezione è ad accesso illimitato dove, quando e come vuoi, anche attraverso la comodissima applicazione dedicata Domestika.