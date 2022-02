Cos'è l'UX? Un corso per imparare l'Esperienza Utente

Ti sarà capitato di sentire parlare, almeno una volta, di User Experience, in breve UX. Il termine è utilizzato solitamente per indicare quella relazione che si viene a creare fra un utente e un prodotto oppure un servizio. In poche parole è l'approccio esperienziale ed emotivo che una persona vive quando interagisce direttamente con un bene oppure un servizio. Un esempio molto concreto è il packaging di un prodotto: l'”Esperienza Utente” – questa la traduzione in italiano – è tutto il processo che parte dalla scoperta sullo scaffale del supermercato fino alla sua apertura una volta acquistato. Ora ne conosci a grandi linee il significato, la domanda è lecita: qual è la relazione fra UX e il mondo del web? A spiegarlo dettagliatamente è Daniel Torres Burriel, esperto di usabilità, accessibilità e architettura dell'informazione. Nel suo corso dedicato all'Esperienza Utente (attraverso questo link otterrai il 75% di sconto sull'acquisto) imparerai la metodologia di base per progettare una pagina web incentrata sull'utente.

User Experience e usabilità

Facciamo un altro passo in avanti. Cos'è l'usabilità? È il termine utilizzato per indicare l'efficacia di un sito web, misurata nella soddisfazione degli utenti che lo visitano. Una pagina deve quindi seguire tutta una serie di convenzioni per essere ottimizzata al meglio, a partire dai contenuti. Qui entra in gioco l'Esperienza Utente. Non basta infatti una grafica intuitiva e ben impostata per rendere “usabile” un sito, ma di fondamentale importanza sono i contenuti, che devono essere in grado di attrarre gli utenti. L'obiettivo è, dunque, creare uno spazio che ruoti attorno alle emozioni di chi lo visita: l'utente, navigando fra i contenuti, deve provare soddisfazione all'interno di un ambiente positivo.

UX: il corso per muovere i primi passi

