Cos'è la modalità staging di WordPress e perché è così importante?

Chi realizza o gestisce abitualmente siti WordPress sa bene come uno dei punti di forza di questo CMS sia la flessibilità.

Una volta che un sito è pubblicato infatti, è possibile andare a modificarlo costantemente, perfezionandolo nei mesi se non negli anni. Tutto ciò però ha anche un rovescio della medaglia: in caso di errore, è difficile tornare indietro.

Se è vero che è possibile effettuare un backup prima di eventuali modifiche, si tratta di un processo piuttosto complesso e che richiede di una procedura lunga per il ripristino di una precedente versione del sito.

Qui entra in gioco la funzione di staging. Questa permette di fare una copia istantanea di un sito funzionante, ospitando lo stesso in un sottodominio non accessibile al pubblico.

Qui è possibile effettuare le modifiche del caso per poi, eventualmente, caricare la copia del sito in staging al posto della versione precedente. A livello pratico, questa modalità permette di testare sia materiale grafico (plugin e temi su tutti) ma anche modifiche a livello di codice.

Per chi lavora nel settore dunque, la funzione staging è molto ambita ma, allo stesso tempo, non è offerta da tutti i provider.

Modalità staging WordPress: ecco un piano hosting che la propone

Serverplan, provider noto nell’ambito degli hosting, offre delle sottoscrizioni che, tra le varie specifiche tecniche, includono anche la modalità staging.

Stiamo parlando di STARTUP WORDPRESS, una soluzione che consente di agire sul sito con un semplice click al fine di ottenere una copia esatta dello stesso, su cui lavorare a piacimento.

Tra le altre cose, questa sottoscrizione include:

dominio gratis

20 GB di spazio SSD

50 account email

nessun limite a livello di traffico

20 db Mysql su SSD

pannello cPanel

backup giornaliero automatico

certificato SSL Let’s Encrypt

Bitninja e anti malware

migrazione gratuita

WordPress preinstallato

aggiornamenti automatici WP

cache preinstallata

accesso SSH/WP-CLI/GIT

Grazie alle attuali promozioni di Serverplan, il piano STARTUP WORDPRESS è disponibile per appena 69 euro all’anno (più IVA).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.