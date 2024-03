Cos'è Photo AI e come si usa?

L’arte e la fotografia stanno attraversando un’evoluzione sempre più marcata, grazie alla possibilità di utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale per generare arte digitale o scatti fotografici a partire da un semplice prompt. Tra i numerosi strumenti disponibili, Photo AI si distingue per la sua capacità di creare personaggi e foto realistiche in totale autonomia. Tuttavia, Photo AI non si limita alla creazione di personaggi, ma è uno strumento che permette di generare immagini in stile ritratto utilizzando varie istruzioni, le proprie immagini o i progetti preesistenti, il tutto con la velocità dell’intelligenza artificiale. Questo rende Photo AI un alleato prezioso per tutti coloro che desiderano esplorare nuove frontiere dell’arte e della fotografia.

Photo AI: il supporto numero uno per creare un personaggio

Photo AI, lanciato nel 2022 da Pieter Levels, offre un’interazione innovativa con l’arte, consentendo la creazione di personaggi AI sia da desktop che tramite l’app ufficiale disponibile su iOS. Perché con lo sviluppo dell’AI, l’arte non si crea solo con una tela e un pennello, ma può bastare un computer o uno smartphone e un semplice prompt per creare immagini sorprendenti.

Senza dubbio, Photo AI offre la possibilità di esprimere liberamente le proprie idee e di creare un personaggio, un book fotografico e molto altro. Tutto ciò è possibile personalizzando in vari modi l’input di testo e attendendo che l’AI generi il personaggio desiderato. Per facilitare la creazione del personaggio, Photo AI offre anche la possibilità di copiare e incollare i suggerimenti presenti nella piattaforma o di caricare foto personali. Sfruttando al massimo le capacità di Photo AI, si possono ottenere risultati sorprendenti.

Cosa offre Photo AI

Le funzionalità di Photo AI sono numerose e non si limitano alla generazione di un book fotografico al contrario si presenta come uno strumento completo e vario, sia nel campo delle foto che dei video. Nell’effettivo, ecco le diverse funzionalità offerte da Photo AI:

Creazione di video clip con l’intelligenza artificiale : Photo AI consente di trasformare qualsiasi foto generata dall’intelligenza artificiale in un video clip, offrendo un’esperienza coinvolgente simile alla realtà virtuale. Le future funzionalità includeranno video boomerang, audio e musica di sottofondo, clip più lunghe e script vocali sincronizzati con le labbra del personaggio AI.

: Photo AI consente di trasformare qualsiasi in un video clip, offrendo un’esperienza coinvolgente simile alla realtà virtuale. Le future funzionalità includeranno video boomerang, audio e musica di sottofondo, clip più lunghe e script vocali sincronizzati con le labbra del personaggio AI. Progettazione di scene fotorealistiche : Con Photo AI, è possibile progettare qualsiasi scena desiderata, dalle più comuni alle più rare e sorprendenti. Basta descrivere la scena desiderata e il modello genera una foto altamente realistica .

: Con Photo AI, è possibile progettare qualsiasi scena desiderata, dalle più comuni alle più rare e sorprendenti. Basta descrivere la scena desiderata e il modello . Prova di abiti : Photo AI permette di vestire il personaggio AI con qualsiasi vestito preso dal web, fornendo ispirazione per outfit per diverse occasioni.

: Photo AI permette di con qualsiasi vestito preso dal web, fornendo ispirazione per outfit per diverse occasioni. Sketch2Image™: Questa funzione di Photo AI consente di creare rendering fotorealistici dai schizzi grezzi di design di moda. Basta caricare una bozza di un’idea su Photo AI e in pochi secondi si avrà una foto AI realistica di come apparirebbe nella vita reale.

Come generare immagini con Photo AI

Photo AI è, quindi, una piattaforma intuitiva e divertente. Il primo passo per sfruttarla al meglio consiste nel comprendere come generare immagini utilizzando l’app o il sito ufficiale.

Nella pratica, ecco i passaggi principali per sfruttare le funzionalità essenziali di Photo AI:

Selezionare “Crea il tuo primo personaggio”;

Caricare le foto o procedere con i modelli predisposti;

Scorrere verso il basso sul lato sinistro e selezionare il carattere;

Scegliere il personaggio dall’elenco delle opzioni disponibili;

Modificare i parametri AI di base;

Scegliere il numero di foto da creare, tra una e 16 immagini;

Scorrere verso il basso fino ai Parametri e regolare le diverse impostazioni.

Una volta impostati i parametri iniziali, si ha la possibilità di arricchire l’immagine con vari dettagli. Questi possono includere gli abiti, lo sfondo e qualsiasi altro elemento che si desidera aggiungere. Per farlo, è necessario inserire il prompt, compreso quello negativo, per ottenere un risultato in linea con l’idea che si ha in mente. È importante notare che, come per qualsiasi strumento AI, spesso il risultato potrebbe non essere quello sperato. In tal caso, è possibile provare a inserire nuovamente i dettagli della foto o ricominciare da capo con nuove indicazioni. Infine, per ridurre il rischio di un risultato poco veritiero, tra le funzionalità di Photo AI è possibile sfruttare la funzione che permette di caricare un’immagine da imitare, chiamata Copycat di Photo AI, l’opzione è presente sul lato sinistro della pagina.

Come scaricare le immagini da Photo AI

Al termine di tutto il percorso e dopo aver ottenuto l’immagine desiderata, è possibile scaricarla semplicemente tramite la funzione Fotocamera, scegliendo l’immagine da scaricare e procedendo con il tasto “Scarica”. Infine, è necessario sottolineare che a differenza di altre piattaforme, Photo AI richiede sia l’iscrizione che un abbonamento mensile o annuale, a seconda delle necessità. Nello specifico, sono disponibili diversi abbonamenti: Photo AI Pro, Premium e Business. Ogni abbonamento si differenzia per le sue funzioni e i diversi limiti:

Photo AI Pro: Permette di creare fino a 5 personaggi AI al mese con un limite di 1.000 foto;

Photo AI Premium: Permette di creare fino a 25 personaggi AI al mese con un limite di 5.000 foto;

Photo AI Business: Permette di creare fino a 100 personaggi AI al mese con un limite di 25.000 foto.

Le diverse opzioni di abbonamento di Photo AI offrono una significativa flessibilità per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti, rendendo l’AI accessibile e pratica.