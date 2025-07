Così torturano gli iPhone nei laboratori segreti di Apple

Per anni i video di YouTuber che distruggevano iPhone a martellate hanno fatto milioni di visualizzazioni. Ora Apple ha deciso di rispondere aprendo le porte dei suoi laboratori segreti dove ogni giorno 10.000 iPhone vengono sottoposti a torture incredibili.

Apple mostra come distrugge 10.000 iPhone per testarli

Apple gestisce oltre 200 strutture di test sparse per il mondo, dove ricrea gli scenari peggiori. Non si tratta di semplici cadute: qui gli iPhone vengono bombardati con sabbia del deserto dell’Arizona per 100 ore consecutive, immersi in acqua salata, esposti a luci intense e sottoposti a vibrazioni estreme. Per gli AirPods hanno persino creato versioni artificiali di sudore e cerume per testare la resistenza alle condizioni reali d’uso!

Sicuramente, la caduta rimane una delle prime tre cause di danni per gli smartphone. Per studiare ogni possibile scenario, Apple ha sviluppato un robot specializzato che lascia cadere i dispositivi da diverse angolazioni e su superfici diverse: polvere, granito, asfalto. E ripete gli stessi gesti migliaia di volte per capire esattamente cosa succede quando l’iPhone scivola dalla tasca.

L’apertura di questi laboratori non è casuale. Apple vuole contrattaccare i video di distruzione che dominano YouTube. E ha scelto di puntare su creator rispettabili e ricercatori di settore per mostrare il vero lavoro che c’è dietro la durabilità. Non si testa per i clic, ma per migliorare.

Una scoperta interessante emersa dai test: durabilità e riparabilità spesso si contraddicono a vicenda. Un dispositivo ultra-resistente può essere più difficile da riparare, mentre uno facilmente riparabile potrebbe essere meno robusto.

I numeri che contano

Uno studio del 2023 ha rivelato che il 60% degli utenti iPhone e Android ha ancora il telefono perfettamente funzionante dopo anni di utilizzo. Il 21% ha solo graffi, il 13% crepe nel vetro ma ancora funzionanti. Solo il 6% dichiara il dispositivo inutilizzabile. Sono numeri che dimostrano come i test estremi di laboratorio si trasformino in resistenza reale.

E tutta questa resistenza ha un valore economico concreto. Gli iPhone mantengono il 40% in più del valore rispetto ai dispositivi Android nel mercato dell’usato. Se consideriamo almeno cinque anni di aggiornamenti software, non è difficile capire perché gli iPhone abbiano spesso una seconda o persino terza vita.

Ogni test è studiato dagli ingegneri Apple per migliorare i prossimi modelli. È un ciclo continuo, dove ogni iPhone distrutto in laboratorio rende più resistente il prossimo. La distruzione diventa costruzione.